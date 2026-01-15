Cien organizaciones se unen para frenar el ‘Proyecto Oracle’ de Ayuso en los centros de salud

Cerca de cien entidades sociales, sindicatos y asociaciones de vecinos han lanzado un manifiesto conjunto para exigir a la Consejería de Sanidad que dé marcha atrás con el «Proyecto Oracle». Este plan de la Comunidad de Madrid, que busca automatizar la gestión de las citas en Atención Primaria, es rechazado por la sociedad civil al considerarlo un ataque directo a la calidad de la sanidad pública.

La iniciativa ha sido impulsada por la plataforma «Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid» y cuenta con un respaldo masivo que incluye a la FRAVM, FACUA Madrid, las Mareas Blancas y sindicatos como CCOO, UGT y CSIT Unión Profesional. El rechazo es total entre las organizaciones de profesionales, sumándose sociedades de medicina de familia, pediatras y psicólogos, además de directores de varios centros de salud.

En el ámbito político, los partidos de la izquierda madrileña (Más Madrid, PSOE, Izquierda Unida y Podemos) también han firmado el texto, apoyando la reclamación de las entidades vecinales.

Denuncian que rompe la relación entre médico y paciente

El manifiesto es muy duro con el proyecto, al que califican de «engendro». Las organizaciones denuncian que este sistema no agilizará la atención, sino que servirá para «desarticular» los centros de salud al romper el vínculo directo que existe entre el médico y su paciente. Según los firmantes, el Proyecto Oracle es una «vuelta de tuerca más» para desprestigiar la sanidad pública y acabará provocando que los usuarios dejen de confiar en la Atención Primaria.

Para los colectivos vecinales, este plan solo busca poner parches a la falta de personal en lugar de contratar a los profesionales necesarios, lo que aumentará el malestar de los ciudadanos con el servicio de salud de la región.