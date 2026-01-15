Ayuso anima a visitar la “magistral” exposición ‘Des-caradas. Mujeres históricas vistas con los ojos de hoy’

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha animado hoy a visitar la “magistral” exposición Des-caradas. Mujeres históricas vistas con los ojos de hoy, que se exhibe en el Pabellón Villanueva (Cátedra Cavanilles) del Real Jardín Botánico–CSIC. Se trata de un proyecto de la pintora hiperrealista C.S. Leyva que reivindica el papel extraordinario, y no siempre reconocido, de diez mujeres españolas ilustres a lo largo de la historia.

La muestra es un homenaje contemporáneo a sus logros políticos, sociales e intelectuales, planteando un diálogo entre pasado y presente, a través de los rostros y las miradas. Isabel la Católica, Catalina de Aragón, Juana de Castilla, Inés de Castro, Beatriz Galindo, Beatriz de Bobadilla, la princesa de Éboli, la menina infanta María Teresa de Austria, Mariana Pineda y la duquesa de Alba son las damas ilustres que la artista recrea con el aspecto que tendrían hoy, tras un exhaustivo trabajo de investigación y utilizando modelos reales a las que la paleta de C.S. Leyva añade un toque de psicología.

La exposición, comisariada por Juan Antonio Ramírez, con textos de Luis Fernández Cifuentes, y coordinación y diseño de Natalia Dolz, podrá visitarse desde mañana hasta el 26 de abril.