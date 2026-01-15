Ayuso reúne este viernes a su Gobierno en ‘La Casita’ para preparar las principales acciones del 2026

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reúne a su Gobierno este viernes para seguir trabajando en los principales objetivos del Ejecutivo autonómico para 2026. El encuentro se desarrollará en la Residencia Santillana -Manzanares El Real-,conocida como ‘La Casita’, una cita habitual de la presidenta madrileña y los consejeros al inicio del año y tras el verano para perfilar la actividad y los retos del Gobierno regional de cara a los próximos meses.

Encima de la mesa en esta nueva reunión de trabajo del equipo de la presidenta Díaz Ayuso, medidas «para el refuerzo en la calidad de todos los servicios públicos madrileños» o la vivienda con el Plan de Choque 2026/27 en un año donde se sumarán otras nuevas 3.200 nuevas casas de alquiler asequible del Plan VIVE que ya ha entregado más de 5.000 pisos en la región.

También el análisis y la respuesta ante «el nuevo e insolidario modelo de financiación autonómica del Gobierno central pactado unilateralmente con los independentistas catalanes y que privilegia a Cataluña frente al resto de comunidades autónomas», subrayan desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid comienza 2026 con sus terceros Presupuestos generales aprobados de la Legislatura y 34 rebajas de impuestos en vigor «para millones de madrileños dirigidas mayoritariamente a facilitar el acceso a una vivienda», señalan. El Ejecutivo autonómico seguirá este año «aplicando iniciativas enfocadas a consolidar y aumentar su liderazgo en la creación de empleo y como motor de la economía española».