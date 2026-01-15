Una mujer grave atropellada en Usera: el conductor se ha dado a la fuga

Una mujer de 45 años de edad ha resultado herida de gravedad tras ser arrollada por un turismo en el distrito madrileño de Usera. El incidente ha ocurrido pasadas las 9 de la noche de este jueves, 15 de enero, y según han confirmado fuentes de emergencias, el conductor del vehículo implicado abandonó el lugar de los hechos inmediatamente después del impacto.

Hasta el punto del atropello, un paso de peatones regulado por semáforo en la calle Antonio López esquina con la calle Mariblanca, se desplazaron dotaciones de SAMUR-Protección Civil, cuyos sanitarios atendieron a la víctima sobre la calzada en estado inconsciente.

La mujer presentaba varios traumatismos de carácter severo como consecuencia del golpe, entre ellos un trauma pélvico y otro trauma ortopédico. Tras ser estabilizada, fue trasladada con pronóstico grave al Hospital 12 de Octubre para recibir atención especializada.

Investigación policial en curso

La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación y ya realiza el atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias del suceso. Los agentes están trabajando en la zona regulando el tráfico y recabando testimonios y posibles grabaciones de cámaras de seguridad para identificar y localizar al conductor que se dio a la fuga, quien podría enfrentarse a un delito de omisión del deber de socorro.