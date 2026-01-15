Aprobado el blindaje del mural que pintó Brayda en la fachada de El Montacargas (Latina)

La Junta de Gobierno municipal ha dado luz verde hoy a la aprobación inicial de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 para la catalogación del edificio situado en la calle de Antillón, 19, en el distrito de Latina. Esta actuación permitirá proteger la pintura mural del edificio del Teatro El Montacargas, visible en su fachada, obra del artista Miguel Brayda. Así lo ha anunciado en rueda de prensa la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz.

El Gobierno municipal consolida así la iniciativa que aprobó en el mes de julio, cuando suspendió la licencia de obra que suponía una alteración de esta obra. El expediente aprobado hoy será sometido al trámite de información pública durante un mes y el documento técnico será remitido al Gobierno regional.

La modificación del Plan General tiene por objeto la inclusión de este edificio, conocido como El Nuevo Montacargas, en el Catálogo de Edificios Protegidos del Plan General. Su incorporación a esta nómina de inmuebles está únicamente motivada por la existencia de la pintura mural, fechada en 1993 y atribuida al artista y escenógrafo Miguel Brayda. La iniciativa asigna al edificio un nivel 3 de protección, grado parcial, aplicando el blindaje a su fachada, por lo que su interior no se considera de especial significación y, por tanto, no se le asigna protección.

El expediente, elevado a Junta de Gobierno por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, viene avalado por los informes de la Dirección General de Planeamiento, de la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural del Ayuntamiento de Madrid, de la Comisión Local de Patrimonio Histórico de la ciudad de Madrid y de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español de la Comunidad de Madrid.

A la aprobación de la modificación del Plan General a la que ha dado luz verde el Consistorio se llega después de que, el pasado verano, la colocación de un andamiaje en el inmueble, por parte del propietario del edificio, para reparar los problemas que presentaba la fachada, avivara el debate en torno a la necesidad de proteger el mural. El inmueble contaba con un acta desfavorable de Inspección Técnica de Edificios del 18 de diciembre de 2023 y con un informe técnico de la Junta de Distrito de Latina del 30 de mayo de 2024 en el que se detectaban deficiencias en los revestimientos. En ambos documentos municipales se instaba a su subsanación sin modificación del estado de la pintura de la fachada.

La Subdirección General de Patrimonio Histórico del Gobierno regional solicitó entonces la protección de la pintura por parte del Ayuntamiento, al no cumplir los criterios para ser Bien de Interés Cultural ni Patrimonial, pero destacando que sí presentaba interés artístico y cultural por su autoría, simbolismo y valor comunitario. Al no estar catalogado, el Gobierno municipal adoptó en julio las cautelas previstas legalmente para evitar que, durante la preparación de la modificación del Plan General, se hubieran podido producir actuaciones que acabaran de forma irreversible con el mural. Por ello, se procedió a la suspensión de las obras que afectaran a la fachada.

El Nuevo Montacargas, 75 años de historia ligada a la cultura

El edificio de tres plantas que aloja el local de actividades El Nuevo Montacargas fue desde su construcción, en 1950, una fábrica de caramelos, que se adaptó como la sala de teatro independiente El Montacargas en 1993. Fue entonces cuando Brayda, escenógrafo de reconocido prestigio, pintó el mural con escenas de corte oníricas de decoración vegetal y animal en su fachada. La sala se convirtió en referente cultural del barrio, pero echó el cierre en 2020. En 2023, reabrió convertida en el establecimiento actual.

Miguel Brayda (1961-2016) fue un artista conocido por su creatividad y manejo del dibujo, el color y la experimentación con técnicas y soportes diversos, desde la pintura mural y el grafiti hasta el diseño de vestuario y escenografías para teatro, danza, circo y música. Recibió el Premio Nacional de Escenografía en 1997. Entre sus trabajos más destacados, se encuentran las pinturas murales de un techo de la sede de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).