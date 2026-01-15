Problemas de circulación en la L10 de Metro con 9 estaciones afectadas

La Línea 10 de Metro de Madrid está registrando está mañana de jueves, 15 de enero, complicaciones significativas que afectan actualmente a un total de 9 estaciones del suburbano, lo que está provocando una circulación lenta de los trenes en ambos sentidos.

La incidencia ha comenzado a primera hora de esta mañana de jueves, 15 de enero, en plena hora punta de entrada a los trabajos, concretamente sobre las 07:20 horas. Inicialmente, el problema se localizó entre Príncipe Pío y Plaza de Castilla en sentido Tres Olivos, debido a una incidencia en las instalaciones. Sin embargo, la situación se ha complicado con el paso del tiempo.

A las 07:40 horas la incidencia persiste. Metro de Madrid ha informado de que la circulación continúa siendo lenta, aunque reduciéndose el tramo afectado a entre las estaciones de Príncipe Pío y Gregorio Marañón, en sentido Tres Olivos. A las 08:20 horas aún se mantiene la incidencia, es decir, una hora después.

En total, la relación de las 9 estaciones damnificadas en la Línea 10 de Metro de Madrid es: Plaza de Castilla, Cuzco, Santiago Bernabéu, Nuevos Ministerios, Gregorio Marañón, Alonso Martínez, Tribunal, Plaza de España y Príncipe Pío.