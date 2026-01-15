La Agencia para el Empleo aumentó casi un 12% su capacidad de inserción laboral en el primer año de implementación de la Estrategia

La Junta de Gobierno municipal ha sido informada hoy del balance de resultados del primer año de implementación de la Estrategia de Empleo de la Ciudad de Madrid 2024-2027: durante el primer año desde su puesta en marcha se ha atendido a 55.909 ciudadanos, un 11,7 % más respecto a 2023, incorporándose 19.929 personas ya al mercado laboral, un 11,8 % más con respecto al año anterior.

Los datos han sido anunciados por la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, a partir del balance elaborado por la Agencia para el Empleo de Madrid y del que ha informado a la Junta de Gobierno la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo.

El pasado mes de diciembre había un total de 2.463.701 personas trabajando en la capital, un 3 % más que en la misma fecha del año anterior, lo que representa un 2,4 % más que la media del conjunto de España y la segunda mejor cifra en número de afiliados a la Seguridad Social de toda la serie histórica.

Asimismo, 2025 cerró con 132.070 desempleados, la cifra de parados más baja desde el año 2007, un 2,4 % menos que en el año 2024, y eso a pesar de que desde entonces la población de Madrid se ha incrementado en casi 380.000 personas. Unas estadísticas que, conjugadas con una tasa de paro del 7,8 %, dos puntos y medio inferior al conjunto de España (10,4 %), consolidan el papel de la capital como motor en la creación de empleo.

Estrategia de Empleo de la Ciudad de Madrid 2024-2027

El Ayuntamiento de Madrid, en su voluntad de seguir mejorando estas estadísticas y buscar alternativas y garantías para las personas que están buscando un empleo, aprobó hace algo más de un año la Estrategia de Empleo de la Ciudad de Madrid 2024-2027. Presentada por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en junio de 2024, esta herramienta fue fruto del diálogo entre los grupos políticos municipales y del consenso con la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) y los sindicatos UGT y CCOO. Este documento se ha revelado como una hoja de ruta eficaz y adaptada a las necesidades de conectar demanda con oferta de empleo de la capital.

Dotada con 256 millones de euros, en estos 12 meses se ha conseguido iniciar todas las medidas previstas para este primer año, lo que supone que el 94,3 % están ya en marcha. De ellas, 42 medidas están completamente ejecutadas, 40 están en curso o proceso de ejecución y cinco se desarrollarán a lo largo del presente año.

Ofrecer una atención laboral lo más personalizada posible es uno de los objetivos prioritarios de esta estrategia. Para atender correctamente sus necesidades, la Agencia para el Empleo de Madrid cuenta con nueve agencias de proximidad que son la primera línea de atención a los ciudadanos en búsqueda de trabajo en los diferentes distritos; una red de espacios de atención al empleo más cercana y próxima a la población de los territorios con mayor índice de desempleo. Estas agencias han atendido en el primer año de implantación de la estrategia a a esos casi 56.000 ciudadanos y han incorporado a casi 20.000 personas al mercado laboral, tal y como ha destacado Sanz previamente.

Orientación, formación, intermediación y visibilización

La Estrategia de Empleo de la Ciudad de Madrid 2024-2027 pivota en torno a cuatro ejes principales: orientación, formación, intermediación y visibilización. Estos inciden especialmente en los perfiles de las personas con mayores dificultades en su inserción laboral, como son los mayores de 45 años, las mujeres con hijos y escasa formación, los jóvenes no integrados en el ámbito formativo y/o laboral y las personas con discapacidad intelectual o problemas de salud mental.

La Agencia para el Empleo de Madrid ha reforzado su labor de orientación, atendiendo a casi 39.000 personas, un 10 % más que en 2023, realizando más de 14.000 diagnósticos de empleabilidad, lo que consolida un modelo de atención más personalizado.

En este ámbito destacan dos programas. En primer lugar, ‘Empleo con seguimiento’, que ha reforzado el acompañamiento a los colectivos con mayores dificultades, beneficiando a casi 2.700 personas y facilitando la incorporación al empleo de más de 1.200, con una permanencia superior al 50 % a los tres meses. Por su parte, ‘Camino al Empleo’, desarrollado junto a los servicios sociales municipales, se dirige a personas desempleadas en situación de vulnerabilidad y ha permitido contactar con más de 1.100 personas, reforzando la activación hacia el empleo.

Además, el espacio ‘Talento y Empresas’ se ha puesto en marcha como punto de intermediación entre las personas desempleadas y las necesidades del tejido empresarial de la ciudad. En este primer año se han captado más de 6.100 puestos de trabajo, con la participación de más de 18.000 personas, y se han facilitado más de 4.000 inserciones directas, además de casi 20.000 inserciones indirectas.

Respecto a la formación, las dos primeras escuelas municipales de formación, de las cuatro previstas, iniciaron su actividad en el primer trimestre de 2025. La Escuela Municipal de Empleo Verde y Oficios y la Escuela Municipal de Hostelería y Alimentación ya han formado en la actualidad a más de 900 personas, con una tasa de inserción directa del 51 % y niveles de satisfacción por encima del 90 %.

También se ha reforzado la visibilidad y la comunicación de la Agencia para el Empleo de Madrid, tanto a través de la participación en 51 ferias, como mediante el impulso de las acciones digitales.