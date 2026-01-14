PACMA formaliza su demanda judicial ante el nuevo Reglamento Taurino de Ayuso

El Partido Animalista PACMA ha presentado demanda, tras interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, contra el nuevo Reglamento Taurino impulsado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, después de que el Ejecutivo autonómico ignorara las alegaciones presentadas por la formación política durante el trámite administrativo de audiencia pública.

El recurso, que ya fue admitido a trámite, entra ahora en su fase sustantiva con la presentación de la demanda, en la que PACMA expone en profundidad los argumentos jurídicos para la impugnación del Reglamento, al considerar que incurre en «graves irregularidades legales» y supone «un retroceso inadmisible en materia de protección animal».

Entre los aspectos «más graves» de la norma, PACMA destaca el intento de regularizar como espectáculos públicos las clases prácticas de las escuelas taurinas, permitiendo la participación de menores desde los 14 años en actividades en las que los animales son heridos y matados en presencia de público. Una práctica que, según la formación, «no está contemplada ni amparada por la normativa estatal como espectáculo público, y cuya ilegalidad ha sido denunciada reiteradamente ante la propia Comunidad de Madrid».

La demanda también pone el foco en la pretensión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de ampliar el catálogo de festejos taurinos autorizables en la región, incluyendo espectáculos propios de otras comunidades autónomas e incluso de otros países. PACMA advierte de que esta medida «vulnera el principio de jerarquía normativa, ya que el Reglamento estatal exige que los festejos taurinos tradicionales tengan una celebración continuada y prolongada en el tiempo en la localidad donde se desarrollan, requisito que el reglamento madrileño pretende eludir».

Asimismo, la formación animalista subraya la «incoherencia jurídica y ética» del texto que, por un lado, prohíbe expresamente herir o dar muerte a las reses en festejos taurinos populares, pero sí lo permite en las clases prácticas con público, precisamente en actividades en las que pueden intervenir menores de edad.

Desde PACMA consideran que el reglamento «no solo contraviene la legislación estatal, sino que fomenta la violencia contra los animales y su normalización entre la infancia y la juventud, todo ello, bajo el amparo de una norma autonómica que busca blindar y expandir la tauromaquia en un contexto social cada vez más contrario a estas prácticas».

“El Gobierno de la Comunidad de Madrid pretende usar un reglamento para legitimar el maltrato animal y proteger los intereses del lobby taurino, incluso a costa de la legalidad y de la protección de los menores. No lo vamos a consentir”, señalan desde la formación, que confía en que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anule una norma que consideran profundamente regresiva y contraria al interés general.