El PSOE exige explicaciones urgentes por el estado “inadmisible” de varios colegios públicos de Latina

La situación de las infraestructuras educativas en el distrito de Latina llegará este jueves, 15 de enero, al Pleno de la Junta Municipal. El Grupo Municipal Socialista (PSOE) ha solicitado la comparecencia urgente del Concejal Presidente del distrito para que rinda cuentas sobre lo que califican como una «grave situación de abandono» en la conservación, limpieza y seguridad de diversos colegios públicos de la zona.

El concejal socialista Pedro Barrero ha sido el encargado de elevar esta queja, denunciando una «absoluta dejación de funciones» por parte del Ayuntamiento de Madrid. Según el edil, existen centros educativos que arrastran Inspecciones Técnicas de Edificios (I.T.E.) desfavorables desde hace más de una década sin que se hayan ejecutado las reformas necesarias.

Deficiencias estructurales y seguridad infantil

Uno de los puntos más críticos de la denuncia se centra en el CEIP Amadeo Vives. Según el PSOE, el centro cuenta con una I.T.E. desfavorable desde 2018 que afecta a muros de contención y cerramientos. Barrero ha calificado de «inadmisible» que, además de no resolver estos problemas, el Gobierno municipal planee reducir el espacio del patio escolar para destinarlo a otras dotaciones, obviando las necesidades de educación física del alumnado.

La lista de centros afectados por problemas de seguridad es extensa. En el CEIP Joaquín Dicenta y el CEIP Jovellanos, los socialistas señalan la falta de una segunda salida de emergencia, ventanas obsoletas y la carencia de gimnasios adecuados. Por su parte, en el CEIP Francisco Arranz se ha alertado sobre la necesidad de sustituir el muro perimetral ante un posible riesgo de derrumbe.

Impacto de las obras de la A-5 y climatización

La actualidad del distrito, marcada por el soterramiento de la A-5, también está afectando a la comunidad educativa. En el CEIP Bolivia, los problemas reiterados con la calefacción se ven agravados por las dificultades de acceso derivadas de las obras de la autovía, una situación que, según el PSOE, se repite en otros centros colindantes sin que el consistorio haya aportado soluciones eficaces.

Otros ejemplos mencionados incluyen el CEIP Ciudad de Badajoz, donde se denuncian aseos en mal estado y fallos continuos en la climatización, y una crítica generalizada a la falta de personal en las conserjerías y deficiencias en el servicio de limpieza y vigilancia de los recintos.

Petición de responsabilidades en el Pleno

Ante este escenario, el PSOE exigirá este jueves un desglose detallado de las actuaciones realizadas hasta la fecha, el presupuesto ejecutado y, especialmente, un calendario real de soluciones para los centros deteriorados. «Nuestros niños y niñas no pueden seguir estudiando en centros deteriorados mientras el gobierno municipal presume de gestión», ha concluido Barrero.

La comparecencia del Concejal Presidente de Latina buscará arrojar luz sobre si los retrasos se deben a problemas presupuestarios o a una falta de planificación en el mantenimiento de las competencias municipales en materia educativa.