Desahucio de una abuela y sus dos nietos huérfanos por violencia machista en Villaverde

El distrito de Villaverde se enfrenta este miércoles, 14 de enero, a un complejo escenario social. La Asociación Vecinal La Unidad ha dado la voz de alarma ante el desahucio programado para las 13:00 horas de hoy en el número 14 de la calle La Dolorosa. En la vivienda reside una mujer de 65 años junto a sus dos nietos, de 5 y 10 años, cuya situación personal está marcada por la tragedia y la precariedad económica.

Según ha informado la entidad vecinal, los menores quedaron huérfanos en el año 2023 tras el asesinato de su madre en un caso de violencia machista. Desde entonces, la abuela se ha hecho cargo de los niños en un entorno de «grave vulnerabilidad social», subsistiendo con ingresos mensuales que rondan los 600 euros procedentes de empleos precarios en el sector de la limpieza y los cuidados.

Falta de red de apoyo y recursos básicos

Desde la asociación denuncian que, a pesar de la delicada situación de la unidad familiar, los menores no cuentan con recursos que consideran «esenciales» para su bienestar, como la beca de comedor escolar. A esta precariedad se suma la ausencia de una alternativa habitacional digna por parte de las instituciones, a pesar de que la afectada cuenta con asistencia jurídica de oficio.

La movilización vecinal señala directamente a la propiedad del inmueble, el fondo de inversión Circleville SL, que adquirió la deuda hipotecaria a través de una entidad bancaria. «Este desahucio representa una vulneración de los derechos básicos de una familia en situación de extrema necesidad, especialmente con menores implicados que ya han sido víctimas indirectas de la violencia de género», subrayan desde La Unidad.

Petición de paralización inmediata

La plataforma vecinal y diversas organizaciones sociales han solicitado la suspensión inmediata de la ejecución del lanzamiento. Su objetivo es forzar una renegociación de la deuda que permita a la familia permanecer en el inmueble o, en su defecto, que se garantice un realojo inmediato por parte de los servicios sociales municipales.

Se espera que durante la mañana de este miércoles se produzcan concentraciones de apoyo a las puertas del domicilio para intentar frenar la intervención de la comisión judicial, en un nuevo episodio de tensión por el derecho a la vivienda en los distritos del sur de la capital.