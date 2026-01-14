Miles de alumnos de FP en Madrid en riesgo de no titular por la falta de plazas de prácticas

La Formación Profesional (FP) en la Comunidad de Madrid vuelve a enfrentarse a su asignatura pendiente: la falta de plazas para la Formación en Centros de Trabajo (FCT). A pesar de las movilizaciones y huelgas que sacudieron la región hace ahora un año, la entidad Zona FP y diversos centros educativos han lanzado esta semana una señal de alarma ante el bloqueo que sufren miles de estudiantes para completar sus ciclos y acceder al mercado laboral.

Las prácticas en empresas no son un complemento, sino un requisito obligatorio para obtener el título de técnico o técnico superior. Según los datos facilitados por Zona FP, este desajuste está provocando retrasos académicos significativos, desmotivación en el alumnado y una pérdida de oportunidades de empleo inmediata.

El problema es especialmente crítico en familias profesionales con alta demanda, como Sanidad, Servicios Socioculturales, Hostelería y Turismo, e Imagen Personal, así como en determinados ciclos industriales. La causa principal apunta a un desequilibrio estructural: mientras el número de matriculados en FP no deja de crecer, la capacidad de acogida de las empresas —especialmente en una región con predominio de microempresas— está saturada.

Sobrecarga en los centros educativos

La situación no solo afecta a los alumnos, sino que está generando una grave sobrecarga administrativa en los centros educativos. Los tutores de prácticas deben gestionar de forma individualizada la búsqueda de empresas y la firma de convenios sin contar con refuerzos estructurales. Esta falta de apoyo obliga, en muchos casos, a reorganizar calendarios académicos de forma improvisada y a posponer las evaluaciones finales hasta que se encuentra un hueco en el mercado laboral para el estudiante.

Desde Zona FP, que actúa como puente entre los centros y el tejido empresarial, subrayan la urgencia de sensibilizar a las empresas madrileñas para que entiendan la formación de estos jóvenes como una inversión en competitividad y no como una carga.

Requisitos y citas clave

Como parte de la solución a este reto, se han anunciado los detalles de la próxima edición de La Red Dual, el encuentro de referencia para conectar a estudiantes con el mundo laboral: