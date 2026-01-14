Activistas quitan la bandera islámica de la embajada de Irán en Madrid

La Embajada de Irán en la capital madrileña ha sido objeto de una incursión reivindicativa en la que varios activistas, con los rostros ocultos, consiguieron descolgar la bandera del Estado. Esta acción se enmarca en la ola de indignación internacional por la represión de las protestas en territorio iraní, que según observadores internacionales y ONG, ha dejado un balance de miles de fallecidos.

El suceso fue captado en vídeo y muestra el momento en que los individuos escalan el edificio diplomático hasta la azotea. Todo ocurrió en presencia de dispositivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, mientras un grupo de simpatizantes jaleaba la acción desde el exterior portando enseñas del país. A pesar del incidente, la legación ha optado por el silencio oficial, limitándose a restituir el símbolo nacional y mantener su seguridad ordinaria.

Réplica de la protesta en Alemania

Este episodio guarda relación directa con los altercados vividos en Berlín. Allí, la policía local tuvo que intervenir tras un asalto coordinado en el que dos varones, de 28 y 33 años, saltaron la verja de la embajada iraní. Mientras otros cuatro implicados distraían a los vigilantes, los dos detenidos dañaron la estructura del mástil e intentaron izar banderas de la época previa a la Revolución Islámica.

Para repeler la entrada, la seguridad privada alemana llegó a utilizar agentes químicos (espray irritante). Según el reporte oficial, el objetivo de los asaltantes era sustituir la bandera vigente por insignias históricas del país persa antes de ser interceptados por las fuerzas del orden.