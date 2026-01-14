DistritosTetuán

Tetuán destina 152.000 euros a las obras de reforma de la zona verde de Manuel Marchamalo

La Junta Municipal de Tetuán ha finalizado las obras de la zona verde de la calle de Manuel Marchamalo, 1, principalmente destinadas a la mejora de la accesibilidad al espacio. La concejala del distrito, Paula Gómez-Angulo, ha visitado esta mañana el resultado del proyecto, que ha contado con un presupuesto de 152.000 euros.

Los trabajos, que forman parte del Plan Integral de Barrio La Ventilla-Almenara (PIBA), han consistido en la instalación de una rampa para sustituir un tramo de escaleras, adaptando también la escalera existente a la normativa. Para ello, se han colocado barandillas y se ha señalizado con pavimento podo-táctil su inicio y final.

Asimismo, se han instalado cuatro juegos infantiles, tres de ellos adaptados, y se ha vallado el área. También se ha adaptado la altura de los bordillos de los alcorques a la normativa de accesibilidad, además de ampliar la superficie de la zona canina y colocar nueve bancos, plantar dos árboles y arbustos, así como sustituir el pavimento.

