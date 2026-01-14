Comunidad

La hostelería madrileña consolida una Navidad “premium” e internacional

La campaña de Navidad 2025 en la Comunidad de Madrid confirma la consolidación de un consumo más orientado a experiencias de mayor valor: aumenta el gasto medio, mejora la satisfacción del cliente y crece con fuerza el peso del turismo internacional, según el informe de resultados de Hostelería Madrid elaborado por Delectatech para Hostelería Madrid.

Durante el periodo analizado (15/11/2025–07/01/2026), el volumen total de comentarios en la Comunidad de Madrid se mantiene prácticamente plano (+0,37%), hasta 481.007 reseñas. Sin embargo, esta estabilidad convive con un cambio relevante: desciende un -8,37% el número de establecimientos con actividad registrada (de 21.840 20.011), lo que incrementa la intensidad de demanda en los locales activos. La media de comentarios por establecimiento sube a 24,04 (+9,55%).

Subida del ticket medio y desplazamiento hacia rangos altos

La campaña se caracteriza por un aumento del ticket medio, que pasa de 25,71€ 27,97€ (+8,82%). El consumo se desplaza hacia rangos superiores: cae con fuerza el segmento <10€ (-30,99%) y crecen los tickets 30–40€ (+11,90%)40–50€ (+16,96%) >50€ (+16,79%), en línea con el carácter celebrativo de estas fechas.

Satisfacción récord: 8,89 de nota media y predominio de la excelencia

La experiencia mejora: la satisfacción media sube de 8,69 8,89 (+2,30%). Además, el 75,72% de las valoraciones son 10/10 y caen las puntuaciones medias (6/10) un -20,76%, lo que refuerza el buen desempeño del sector en un contexto de mayor gasto.

Comidas y cenas lideran; el desayuno cae y el brunch se consolida

Los momentos de consumo apuntan a una Navidad centrada en comidas sociales y celebraciones:

  •  Comidas (lunch)+5,31% (representan el 39% del total)
  •  Cenas+1,04%
  •  Brunch+2,29% (crecimiento moderado, señal de consolidación)
  •  Desayuno-15,41% (la caída más acusada)

El impulso viene del turismo internacional

El informe identifica un motor claro: el turismo internacional, que aumenta +15,05%, mientras el cliente nacional desciende -1,49%. También crecen con fuerza las reseñas en inglés (+32,66%)portugués (+55,88%)alemán (+34,12%) francés (+32,42%), consolidando a la Comunidad de Madrid como destino gastronómico de referencia.

Datos clave | Comunidad de Madrid (Navidad 2025)

  • 481.007 comentarios (+0,37%)
  • 20.011 establecimientos activos (-8,37%)
  •  24,04 comentarios por local (+9,55%)
  •  Ticket medio: 27,97€ (+8,82%)
  •  Satisfacción: 8,89 (+2,30%) | 75,72% puntúa 10/10
  •  Turismo internacional: +15,05% | Cliente nacional: -1,49%

Metodología

Informe elaborado por Delectatech para Hostelería Madrid a partir del análisis de comentarios y valoraciones online en la Comunidad de Madrid, comparando la campaña Navidad 2025 vs.Navidad 2024, en el periodo 15/11/2025–07/01/2026.

