Detenidas 15 personas por decenas de robos en viviendas de Madrid

La Policía Nacional ha detenido a un total de 15 personas como resultado de un dispositivo especial de seguridad desplegado en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid, destinado a prevenir y combatir robos en interior de viviendas.

Se han esclarecido cerca de una veintena de hechos delictivos. Este operativo se ha llevado a cabo de manera intensiva durante el período vacacional de estas pasadas navidades, momento en el que muchos domicilios permanecen deshabitados y aumenta el riesgo de este tipo de delitos.

Gracias a la puesta en marcha de estas actuaciones, se ha logrado no solo la detención de los presuntos responsables, sino también una disminución de los robos en interior de viviendas en las zonas afectadas, reforzando así la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos.

La Policía Nacional mantiene su compromiso de continuar desarrollando este tipo de dispositivos preventivos, especialmente en fechas clave, con el objetivo de reducir la criminalidad y proteger a los vecinos de la Comunidad de Madrid.