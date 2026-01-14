El Hospital 12 de Octubre participa en 62 atenciones y traslados de niños en estado crítico de otras autonomías conectados con el sistema ECMO

El Hospital público Universitario 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid ha participado activamente en 62 atenciones y traslados de niños en situación crítica ingresados en centros de otras autonomías desde 2012, con la asistencia del sistema ECMO, que simula un pulmón y corazón artificiales. Ese año puso en marcha de forma pionera en el país esta técnica, que permite el tratamiento de pacientes pediátricos en situación vital límite por el fracaso del funcionamiento de estos órganos, y que hace posible en la mayoría de los casos su total recuperación.

Tres de estos traslados se han producido desde julio de 2025, fecha en la que el Hospital 12 de Octubre ha conseguido el reconocimiento por el Ministerio de Sanidad como centro de referencia nacional (CSUR), junto con el SUMMA 112. Uno de ellos ha tenido un carácter singular y se ha producido poco antes de las campanadas de Nochevieja en Galicia, a pocos minutos de las 23:00 horas del 31 de diciembre. Los profesionales del Hospital 12 de Octubre, conjuntamente con un equipo del SUMMA 112, han viajado hasta esta Comunidad Autónoma para atender a un bebé de tres meses ingresado en el Hospital Universitario de Santiago de Compostela. Allí le han conectado al sistema ECMO pediátrico y han procedido a su traslado hasta el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

El operativo movilizó a un total de 13 profesionales, entre pediatras, cirujanos, perfusionistas, enfermeros de emergencias y Técnicos en Emergencias Sanitarias, y recorrió cerca de 1.200 kilómetros en 22 horas, incluyendo las fases de preparación, desplazamiento y canulación del paciente.

El Hospital 12 de Octubre fue reconocido en julio de 2025 por el Ministerio de Sanidad como Centro de Referencia en el Sistema Nacional de Salud, conjuntamente con el SUMMA 112 y otros dos hospitales españoles situados en el norte y sur del país respectivamente, para la asistencia y el transporte intercomunitario de recién nacidos y niños en estado crítico conectados a oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO). Este sistema actúa como un corazón y un pulmón artificiales, permitiendo que estos órganos del paciente descansen mientras se recupera.

VIAJE HASTA EL HOSPITAL DE ORIGEN

En todos los casos, excepto en el paciente de Galicia, los profesionales del hospital han viajado hasta el hospital de origen en el que está ingresado el paciente, lo han conectado al sistema ECMO y lo han trasladado en la mayoría de los casos con este dispositivo hasta el 12 de Octubre, centro en el que continúa su ingreso, primero en cuidados intensivos y con posterioridad en hospitalización pediátrica si la evolución es satisfactoria, hasta recibir el alta.

Las intervenciones en las que ha participado el Hospital 12 de Octubre desde julio de 2025 -Galicia, Oviedo y Salamanca- han supuesto la atención de tres pacientes con edades comprendidas entre las ocho horas de vida y los cinco meses, todos ellos en estado muy crítico. En todos los casos, los procedimientos se desarrollaron con éxito y los menores evolucionaron favorablemente.

Cada uno de estos operativos requirió el despliegue de un dispositivo sanitario de alta complejidad que contó asimismo con el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar la seguridad y la agilidad de los desplazamientos.

De acuerdo con el protocolo asistencial, una vez activado un traslado ECMO intercomunitario, se dispone de un máximo de 120 minutos para iniciar el desplazamiento hacia el hospital de origen en el que está ingresado el paciente. En este contexto, la rapidez en la movilización, la coordinación interinstitucional y la alta capacitación de los profesionales resultan determinantes para el éxito del proceso.