Madrid apuesta por las nuevas tecnologías para reforzar la asistencia sanitaria de SAMUR-Protección Civil

El Ayuntamiento de Madrid ha apostado por las nuevas tecnologías para reforzar la asistencia sanitaria de SAMUR-Protección Civil. Así, son varias las novedades desarrolladas en los últimos meses con una serie de actuaciones encaminadas a mejorar la calidad de la asistencia sanitaria extrahospitalaria y a amplificar los sistemas de coordinación médica desde las propias ambulancias.

La primera de las novedades son los ecógrafos con los que ya cuentan los vehículos de SAMUR-PC, servicio pionero en el uso de la ecografía extrahospitalaria, que ha optimizado esta herramienta diagnóstica mediante la implantación de nuevos sistemas dotados de inteligencia artificial. Esta tecnología permite mejorar la interpretación de las imágenes, incrementando el rendimiento diagnóstico y facilitando la toma de decisiones clínicas en la atención a pacientes graves, especialmente en entornos complejos propios de la asistencia extrahospitalaria.

La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, que ha visitado esta mañana una de las unidades que disponen de uno de estos avances, ha comprobado in situ las posibilidades que permite esta herramienta. “La incorporación de nuevas tecnologías con inteligencia artificial refuerza la capacidad diagnóstica de SAMUR-Protección Civil y mejora la atención a los pacientes en el ámbito extrahospitalario”, ha destacado Sanz, subrayando que “tenemos unos servicios de excelencia que merecen los mejores medios y condiciones para desempeñar su trabajo”.

Junto a los ecógrafos, SAMUR-PC ha puesto en marcha un proyecto piloto para reforzar también la atención sanitaria mediante sistemas de transmisión de información médica en tiempo real para que, a través de videollamada y telemetría, los equipos asistenciales puedan compartir datos clínicos con el jefe de guardia. Así, los monitores desfibriladores de las unidades de soporte vital avanzado, conectados mediante tecnología 4G y 5G, permiten garantizar el apoyo de un segundo facultativo en la atención tanto de pacientes críticos como de aquellos que lo requieran. Esta herramienta resulta especialmente relevante para las unidades dotadas exclusivamente con personal de enfermería, que pueden contar con apoyo médico sin necesidad de desplazamiento.

Por otro lado, el compromiso del Ayuntamiento de Madrid con la innovación incorpora también criterios de sostenibilidad y reducción del impacto ambiental, especialmente notable en la Unidad Lince, que se desplaza en bicicleta por parques y zonas de difícil acceso para realizar una primera atención sanitaria. Estos equipos han visto mejorados sus medios en el último año con la incorporación de nuevas mochilas más ergonómicas y con balizas de señalización para señalizar su posición cuando necesitan apoyo.

Más y mejores medios

El Ayuntamiento mantiene el compromiso con SAMUR-Protección Civil para seguir dotándole de los mejores medios, mejores infraestructuras y más plantilla. Para ello, ha aumentado progresivamente el presupuesto desde 2019, hasta alcanzar un incremento del 61 % con respecto a ese año (pasando de los 60,4 millones de euros a los 97 para 2026). También ha construido diez nuevas bases (Moratalaz es la más reciente) y continúa con la remodelación de alguna ya existente como la base central en Casa de Campo. Todo ello sumado al incremento de plantilla, que ha crecido un 27 % desde 2019, pasando de los 711 efectivos hasta los 910 profesionales que prestan servicio actualmente.