La 3ª edición de LuzMadrid iluminará la ciudad con 15 instalaciones artísticas

El Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid organiza la tercera edición de LuzMadrid, el Festival Internacional de Luz de Madrid que, en esta ocasión, cambia de fechas para celebrarse a las puertas de la primavera. A lo largo de tres días, del 12 al 14 de marzo, desde las 19:30 hasta las 00:00 horas, Madrid se convertirá de nuevo en lienzo de importantes obras lumínicas.

LuzMadrid contará con 15 obras de artistas de diferentes procedencias, ahondando en el carácter internacional con el que nació en 2021 para celebrar el reconocimiento del Paisaje de la Luz como Patrimonio Mundial de la Unesco.

Ya en su primera edición, en 2021, LuzMadrid se alzó con el galardón ‘A Greener Festival’, acreditación que avala las buenas prácticas ambientales en festivales culturales, que además revalidó en la segunda edición de 2023. Ahora, en esta tercera entrega, el Festival Internacional de Luz de Madrid vuelve a comprometerse con el medio ambiente, en busca de la optimización del consumo de energía para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.