Detenido el presunto autor del tiroteo mortal en una vivienda al sur de Madrid

La Policía Nacional ha procedido en las últimas horas a la detención de un hombre por su presunta implicación en el homicidio ocurrido la tarde de ayer en Getafe, al sur de Madrid. El arresto se ha producido después de que los agentes localizaran al sospechoso con diversas lesiones, sufridas aparentemente durante un forcejeo con las víctimas, por las que tuvo que recibir asistencia sanitaria antes de ser puesto a disposición judicial.

Los hechos se desencadenaron sobre las 17:30 horas del viernes en un inmueble de la calle Ramón Rubial, situada en una zona residencial de reciente construcción en el barrio del Sector III. Según fuentes policiales, la víctima mortal es un varón de 42 años que presentaba dos impactos de bala localizados en el cuello y el abdomen. Pese a la intervención de los servicios de emergencia, solo se pudo confirmar su fallecimiento en el lugar.

En la misma reyerta resultó herido un segundo joven de 27 años. Aunque inicialmente se informó de un traumatismo craneoencefálico leve, los servicios sanitarios del SUMMA 112 también trataron lesiones compatibles con arma blanca. El herido fue trasladado al Hospital de Getafe para su valoración.

Ajuste de cuentas

El escenario del crimen, una urbanización con zonas comunes próxima a la A-42, fue acordonado por especialistas de la Policía Científica (DEVI) para la recogida de pruebas balísticas y biológicas. El Grupo VI de Homicidios, que se ha hecho cargo de las pesquisas, trabaja con la hipótesis principal de que el móvil del crimen podría ser un ajuste de cuentas vinculado al tráfico de sustancias estupefacientes.