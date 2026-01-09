Muere a tiros un hombre en un piso al sur de Madrid

Agentes de la Policía Nacional han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de un varón de 42 años de edad, cuyo cuerpo ha sido localizado esta tarde en el interior de un domicilio de la localidad madrileña de Getafe.

Los hechos han tenido lugar alrededor de las 17:30 horas de este viernes en un piso de la calle de Ramón Rubial. En ese momento, el Centro de Inteligencia, Mando, Comunicación y Control (CIMACC-091) recibió una llamada de alerta informando de que un hombre había resultado herido por arma de fuego durante una reyerta.

Al personarse en la vivienda, los indicativos de Seguridad Ciudadana hallaron a la víctima, quien finalmente ha fallecido como consecuencia de las graves lesiones producidas por los disparos, concretamente por dos heridas por arma de fuego en abdomen y cuello. Sanitarios del SUMMA 112 han atendido también a un joven de 27 años con un traumatismo craneoencefálico leve, siendo trasladado al Hospital de Getafe.

Investigación en curso

Hasta el inmueble se han desplazado especialistas de la Policía Científica (DEVI) y agentes del Grupo VI de Homicidios, quienes han asumido la responsabilidad de la investigación para determinar la autoría y el móvil del suceso. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la identidad de la víctima o posibles detenciones relacionadas con el caso.