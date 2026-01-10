Comienza la regeneración del parque de Juan Carmona ‘Habichuela’ como nueva puerta verde a la Casa de Campo

El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado las obras de regeneración urbana del parque de Juan Carmona ‘Habichuela’, situado en la zona norte de la Colonia Casa de Campo, en Latina. El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), Álvaro González, acompañado del concejal del distrito, Alberto González, ha visitado hoy el ámbito.

Durante la visita, González ha señalado que “esta actuación supone una inversión de más de 1,58 millones de euros para recuperar este espacio y convertirlo en una auténtica zona estancial de acceso a la Casa de Campo, con un parque renovado y un paseo regenerado al servicio del barrio”. La intervención abarca una superficie cercana a los 17.000 m² y beneficiará directamente a cerca de 13.000 vecinos.

Este espacio desempeña un papel clave como zona de transición entre la Casa de Campo y su entorno. Su transformación permitirá recuperarlo, ya que presentaba una urbanización insuficiente y un notable deterioro funcional y paisajístico, dotándolo de una imagen renovada y acorde a su papel como acceso principal y espacio de bienvenida a uno de los grandes pulmones verdes de la ciudad. De este modo, el parque de Juan Carmona ‘Habichuela’ se consolidará como una nueva puerta verde a la Casa de Campo para los vecinos de Latina.

Los trabajos priorizan la movilidad peatonal mediante la creación de itinerarios accesibles, continuos y seguros, eliminando barreras arquitectónicas y mejorando la conexión tanto con el interior del barrio como con equipamientos y espacios verdes próximos. Además, el diseño garantiza el paso de vehículos de emergencia y refuerza la seguridad del entorno. En cuanto a la ordenación del espacio público, incluye zonas verdes renovadas, áreas de sombra y espacios estanciales que fomentan el descanso, el paseo y la convivencia vecinal. El incremento del arbolado y de la diversidad vegetal contribuye a mejorar el confort climático, la calidad ambiental y la integración paisajística de este enclave estratégico.

El carácter lúdico, social e intergeneracional del parque se refuerza con nuevas áreas de juego y ejercicio al aire libre. Entre los elementos más singulares, destacan un gran juego infantil con forma de guitarra, en homenaje al guitarrista flamenco Juan Carmona ‘Habichuela’, junto a toboganes de gran longitud, una tirolina doble, zonas de calistenia, mesas de pimpón y un área destinada a la práctica de la petanca, concebidas para el disfrute de personas de cualquier edad. Además, el parque se conectará directamente con el Centro Cultural Sara Montiel, ampliando sus posibilidades de uso y fomentando la integración vecinal.

La regeneración de este espacio incluye la plantación de 111 nuevos árboles, la instalación de 45 bancos, dos fuentes y 33 nuevos puntos de luz, así como la renovación del alumbrado público, el mobiliario urbano y la incorporación de soluciones de drenaje sostenible que optimizan la gestión del agua de lluvia. Estas medidas refuerzan la eficiencia ambiental del espacio y su adaptación frente a los efectos del cambio climático.

González ha destacado la voluntad del Ayuntamiento para que “este parque sea un espacio donde los niños del Colegio Hermanos Pinzón puedan jugar al aire libre, los vecinos pasear, hacer deporte y socializar y, además, las áreas estén conectadas entre sí, garantizando un entorno que pueda disfrutarse durante todo el año”.

Esta actuación se enmarca en el Plan Regenera Madrid, el instrumento estratégico del Ayuntamiento para actuar sobre la ciudad construida antes de 1985, especialmente en los barrios más degradados. El plan promueve un modelo de barrios saludables basado en la accesibilidad y la seguridad, la cohesión social y la sostenibilidad ambiental y actúa ya en 14 distritos de la ciudad, beneficiando a millones de madrileños. Con esta actuación, el Ayuntamiento de Madrid avanza en la recuperación de espacios públicos, además de reforzar la conexión entre los barrios y los grandes parques urbanos.