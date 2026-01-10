ComunidadNoticias

La Comunidad de Madrid, nominada a Mejor Mural del Mundo con la obra de Shfir en el Parque de Bomberos de Alcalá

Gacetín Madrid

La Comunidad de Madrid ha sido nominada finalista al Mejor Mural del Mundo (Best Mural of the World 2025) con la obra que conmemora el 50º aniversario del Parque de Bomberos de Alcalá de Henares. Realizada por el reconocido artista urbano Shfir, decora la fachada norte de la torre de prácticas de esta infraestructura pública regional.

La creación fue inaugurada oficialmente el 9 de junio de 2025, ha sido una de las 50 elegidas para hacerse con este galardón internacional. Representa a un bombero del Cuerpo madrileño que sostiene una manguera soltando agua, con el objetivo de homenajear a estos servidores públicos y mostrar la importancia de la labor que ejercen en la sociedad. Precisamente por ello, la presidenta Díaz Ayuso pronunció el pasado 31 de diciembre su tradicional mensaje de Fin de Año.

El galardón, además del prestigio artístico, contribuye a visibilizar la ciudad alcalaína donde se ubica la obra, además del reconocimiento al trabajo de su autor. El concurso está promovido por la plataforma internacional Street Art Cities en la que aficionados al arte urbano comparten fotografías de diseños realizados en cualquier parte del mundo.

Un comité internacional integrado por expertos selecciona un centenar de obras, de las que la mitad acceden a la final para competir por el título. La votación online permanece abierta hasta el 31 de enero en este enlace.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

