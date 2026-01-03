Madrid programa talleres y cuentacuentos en sus bibliotecas para fomentar la lectura entre los más pequeños

La Comunidad de Madrid refuerza el fomento de la lectura y la literatura entre el público infantil mediante una amplia programación cultural en sus Bibliotecas Públicas durante el primer trimestre del año, con más de un centenar de actividades gratuitas que incluyen 66 talleres, 36 sesiones de cuentacuentos y tres exposiciones itinerantes.

Con más de 1.000 plazas disponibles, estas propuestas están dirigidas a menores de entre 4 y 12 años. A través de la narración oral y experiencias artísticas y sensoriales, se busca despertar en ellos la curiosidad por este hábito y la conciencia sobre los retos del mundo actual.

La propuesta Libros en familia ayuda al acercamiento a la literatura para los más pequeños. Mediante pautas y juegos, se promueve el interés lector en niños de hasta 6 años. Esta actividad, de acceso y entrada libre, se realizará los sábados o domingos en las bibliotecas con horario especial de apertura en fin de semana, como la Luis Martín-Santos (Villa de Vallecas), la biblioteca Luis Rosales (Carabanchel) y la José Hierro (Usera).

La programación conserva, además, la estrecha cooperación con los centros educativos mediante campañas escolares específicas. Los pequeños en la biblioteca, destinada a alumnos de 3º de educación infantil, y Explora nuevos mundos, para alumnos de 4º de primaria, concentrarán 185 sesiones en los próximos meses, con la participación de más de 4.600 estudiantes.

En colaboración con centros de Educación Especial, se mantiene además la iniciativa #LeeMadridSinLímites, orientada a personas con discapacidad. El programa incluye sesiones de cuentacuentos, talleres adaptados y clubes de lectura fácil, diseñados según las distintas edades y necesidades, así como exposiciones de dibujo realizadas por los propios participantes. Estas actividades desarrollan en las bibliotecas públicas Luis Rosales (Carabanchel), Miguel Hernández (Puente de Vallecas) y Rafael Alberti (Fuencarral–El Pardo).

Exposiciones literarias recorren la región

Las exposiciones continúan siendo una herramienta fundamental para acercar la cultura a todos los municipios madrileños. La 40ª Muestra del Libro Infantil y Juvenil recorrerá localidades como Alpedrete, Batres, La Cabrera, Leganés, Fuentidueña de Tajo o Santa María de la Alameda, facilitando a lectores, familias, docentes y mediadores el acceso a una selección de las novedades editoriales más destacadas del año dentro de este género.

Asimismo, en los primeros meses del año concluirá en Valdilecha su recorrido la exhibición Frida Kahlo y Diego Rivera, que recorre la vida y el legado artístico de esta pareja a través de las ilustraciones de Tània García, inspiradas en el libro del mismo nombre.

La nave de los necios, basada en el álbum ilustrado de Ana G. Lartitegui, acerca a los más pequeños un universo creativo que mezcla humor y referencias al arte flamenco del Renacimiento para reflexionar sobre la necedad humana. Durante el primer trimestre de 2026, podrá visitarse en Alcorcón, Miraflores de la Sierra, Griñón y Parla.Toda la información , así como los detalles de inscripción, pueden consultarse en: https://www.comunidad.madrid/portal-lector/