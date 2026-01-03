Ayuso celebra la caída de Maduro y califica el cambio en Venezuela como «noticia histórica»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado de forma contundente tras el anuncio del Gobierno de Estados Unidos sobre la captura de Nicolás Maduro. A través de sus perfiles oficiales, la dirigente madrileña ha celebrado el fin de lo que considera un «régimen» y ha puesto en valor el papel de la oposición venezolana en este nuevo escenario político.

Ayuso ha calificado a Nicolás Maduro como un dictador, acusándole directamente de haber «secuestrado las urnas y a su pueblo». En su declaración, la presidenta ha recordado las graves consecuencias que, a su juicio, ha dejado el mandato de Maduro en Venezuela, citando episodios de «asesinatos, torturas, hambruna y el éxodo de millones» de ciudadanos que se han visto obligados a abandonar el país.

Apoyo a María Corina Machado

Para la jefa del Ejecutivo madrileño, la caída de Maduro representa «una de las noticias más importantes de los últimos tiempos». Asimismo, ha vinculado este cambio con el liderazgo de María Corina Machado —a quien ha definido como «Nobel de la Paz»—, señalándola como la responsable de guiar la vuelta de la democracia a la nación venezolana.

Esta postura se sitúa en el extremo opuesto a la expresada por las portavoces de Más Madrid, quienes han centrado su discurso en la condena a la intervención militar de la administración Trump.