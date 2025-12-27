La nueva factoría industrial de Villa de Vallecas estará lista en 2026

El próximo año será de impulso a la reindustrialización y la innovación en Madrid con la apertura de la factoría industrial de Villa de Vallecas, en el polígono La Atalayuela. El complejo, con una superficie de más de 4.300 m2, cuenta con un presupuesto de 9,2 millones de euros financiados por el Plan SURES de desarrollo de los distritos del sur y del este de Madrid.

El lanzamiento del nuevo equipamiento amplía la Red de Factorías Industriales madrileñas de Vicálvaro y Villaverde y añade 14 nuevas naves a las ya existentes, que ofrecen no solo espacios para empresas y startups, sino también servicios de asesoramiento, aceleración, formación especializada y networking, fomentando la colaboración con universidades y centros de investigación.

La Red de Factorías Industriales es uno de los pilares del Plan de Industria de la Ciudad de Madrid 2025-2027, aprobado por la Junta de Gobierno municipal el pasado 25 de septiembre y dotado con 196 millones de euros. Un pilar que dinamizará el empleo, modernizará los espacios productivos y consolidará la ciudad como un polo atractivo para la inversión industrial y servindustrial.

Balance del desarrollo industrial en 2025

Las empresas alojadas en Vicálvaro y Villaverde han generado más de 213 empleos directos y han facturado más de 11 millones de euros, según los datos recogidos hasta el 30 de septiembre de 2025. Esta próxima apertura llega en un momento de máximo compromiso municipal con el desarrollo del tejido productivo madrileño.

Durante el año 2025, se han impartido 63 sesiones formativas con más de 1.000 asistentes en las factorías industriales de Vicálvaro y Villaverde, se han prestado 1.159 asesoramientos a 415 empresas y se han desarrollado 98 actividades de colaboración con el ecosistema industrial.

Además, en la actualidad existen 21 proyectos industriales y servindustriales alojados en las naves de las factorías de Vicálvaro y Villaverde, de sectores diversos como los de la aeronáutica, el agua, biotecnología, energía, economía circular, industria de alimentación, automóvil o fabricación digital, entre otros.

Impulso al ecosistema industrial madrileño

El proyecto de la Red de Factorías Industriales constituye un pilar en el seno del plan industrial elaborado con el consenso de los agentes sociales, educativos y empresariales de la ciudad con el fin de impulsar un modelo productivo sostenible, eficiente en materia energética, competitivo y tecnológicamente avanzado que genere empleo estable y de calidad en el sector industrial de la ciudad.

La Red de Factorías Industriales se orienta a sectores estratégicos alineados con la industria 5.0 y la economía circular con el objetivo de promover que Madrid se consolide como un nodo difusor de I+D+i.

Nuevas bases de acceso a la red

Las nuevas bases de convocatoria pública, dirigidas a pymes y autónomos con un proyecto industrial o servindustrial para el acceso a los servicios prestados en la Red de Factorías Industriales y a la concesión demanial de naves industriales con el objetivo de impulsar la transformación del modelo de pyme industrial, se han publicado el 19 de noviembre de 2025 en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

El primer período de convocatoria se cierra el 31 de diciembre y el 1 de febrero de 2026 se abrirá uno nuevo. El plazo máximo de alojamiento en las naves es de cinco años, salvo que se trate de un proyecto estratégico que justifique una prórroga por tres años adicionales. Se consideran proyectos estratégicos los vinculados a sectores como semiconductores, aeroespacial, automoción, hidrógeno verde, biotecnología y salud, que podrán acceder con condiciones especiales, previo informe técnico.