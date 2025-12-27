ComunidadNoticias

La Comunidad de Madrid instala nuevas marquesinas de autobús con calefacción 

Gacetín Madrid

La Comunidad de Madrid ha instalado tres nuevas marquesinas de autobús con calefacción en Braojos de la Sierra, Gargantilla del Lozoya y Guadalix de la Sierra, para los 8.000 habitantes que suman estas tres localidades y reforzando su compromiso con la mejora de la calidad de los viajes en las zonas rurales de la región.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha visitado hoy la localidad braojeña para conocer esta solución innovadora en el transporte público madrileño, que se suma a la experiencia piloto que del año pasado cuando se instaló la primera marquesina calefactable en Pedrezuela. El sistema consiste en la colocación de bancos metálicos calefactados con termostato y temporizador, que regulan la temperatura y adaptan su funcionamiento al horario de servicio de las líneas de autobús.

Las nuevas marquesinas, ubicadas en municipios de la sierra madrileña, cuentan con conexión eléctrica permanente y todas las protecciones necesarias para garantizar la seguridad de los pasajeros. Además, están fabricadas con materiales 100% reciclables e incorporan soluciones energéticas respetuosas con el medio ambiente.

El Ejecutivo autonómico, a través del Consorcio Regional de Transportes (CRTM), continúa evaluando el rendimiento de estos dispositivos innovadores, accesibles y de alta eficiencia, con el objetivo de extender su uso a más localidades de la región.

Con esta iniciativa, la Comunidad de Madrid reafirma su apuesta por la mejora del transporte público y la calidad de vida de los ciudadanos, sobre todo en las zonas rurales y de montaña, donde las condiciones climáticas hacen especialmente valiosa esta alternativa.

