Detenida una mujer por matar a un hombre de 60 años en un piso de Usera (Madrid)

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer como presunta responsable del homicidio de un hombre en una vivienda situada en el distrito madrileño de Usera. Ha sido acusada de un delito de homicidio y otro de quebrantamiento de condena, pasando ya a disposición de la autoridad judicial.

Los hechos ocurrieron sobre las 11:30 horas del pasado viernes, 26 de diciembre, cuando se recibió aviso por parte de un hombre de 68 años manifestando que en su domicilio de la calle de Marcelo Usera habían apuñalado a su amigo. La víctima presentaba una profunda herida por arma blanca localizada en su pierna izquierda. A la llegada del personal del SAMUR-Protección Civil y tras realizarle una primera asistencia sanitaria, esta persona falleció.

En ese mismo instante, este hombre de 68 años fue detenido como presunto responsable de estos hechos. Al lugar, se desplazaron indicativos del grupo de atención al ciudadano (GAC), policía científica, el grupo VI de homicidios y el grupo de policía judicial de la comisaría de distrito de Usera- Villaverde, quien finalmente se hizo cargo de la investigación. Avanzadas las pesquisas policiales, los agentes lograron identificar a una mujer partícipe en la agresión que causó la muerte a la víctima.

La presunta autora material fue localizada este mismo domingo, 28 de diciembre, en un municipio del sur de Madrid por un indicativo del grupo de policía judicial y del grupo operativo de respuesta, pertenecientes a la comisaría de distrito de Usera-Villaverde. Por todos estos hechos, ha sido detenida esta mujer como presunta responsable de un delito de homicidio y quebrantamiento de condena, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.