Abatido a tiros al intentar acuchillar a un policía tras retener a su madre en Carabanchel (Madrid)

Violenta intervención policial esta mañana en el distrito madrileño de Carabanchel. Un agente de la Policía Nacional se ha visto obligado a hacer uso de su arma reglamentaria para repeler el ataque de un hombre de 44 años de edad que se abalanzó contra los efectivos con dos cuchillos de grandes dimensiones.
Los hechos han comenzado alrededor de las 09:20 horas de este viernes, 26 de diciembre, cuando el centro de mando recibió un aviso alertando de que un hombre estaba amenazando y reteniendo a su madre en el interior de su vivienda. Hasta el lugar se desplazaron de inmediato patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC).
Ataque con armas blancas
Al acceder al domicilio para auxiliar a la mujer, los agentes se toparon con el varón, con antecedentes policiales y drogodependiente, que portaba un cuchillo en cada mano. Lejos de deponer su actitud, el individuo se abalanzó contra los policías con clara intención de agredirles.
Ante el riesgo inminente para su integridad física, uno de los agentes efectuó dos disparos que impactaron en el agresor en zonas no vitales. La rápida reacción de los actuantes permitió neutralizar la amenaza y poner a salvo a la madre.
Primeros auxilios y detención
Inmediatamente después de los disparos, los propios policías procedieron a realizarle un torniquete para controlar la hemorragia y solicitaron la presencia urgente de los servicios sanitarios. Tras ser estabilizado por el personal de emergencia, el hombre ha sido trasladado a un centro hospitalario bajo custodia policial, donde permanece fuera de peligro.
La Policía Nacional ha procedido a su detención como presunto responsable de los delitos de: atentado contra agente de la autoridad; quebrantamiento de medida cautelar (ya que contaba con una orden de alejamiento previa que le prohibía acercarse al domicilio o a su progenitora). La zona ha quedado acordonada mientras agentes de la Policía Científica realizan la inspección ocular reglamentaria en el lugar de los hechos.