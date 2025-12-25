Balance de Nochebuena en Madrid: 2 muertos, 8 incendios en vivienda y 10 en contenedores, 13 accidentes de tráfico y casi 200 actuaciones por botellón

El Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha gestionado durante esta Nochebuena de 2025, desde la medianoche y las 9 de la mañana de este 25 de diciembre un total de 1.747 llamadas.

Esta cifra supone un descenso de un 5% respecto al mismo período de Nochebuena de 2024, cuando se gestionó un total de 1.846 llamadas. Han caído todos los expedientes salvo los accidentes de tráfico: incendios, agresiones y reyertas e intoxicaciones etílicas.

En concreto, el número de llamadas referidas a intoxicaciones etílicas recibidas en el teléfono 112 se ha descendido de 66 en 2024 a 37 en 2025 (-24%). Asimismo, han caído las agresiones y reyertas un 15%, pasando de 161 en 2024 a 137 este 2025. En cuanto a accidentes de tráfico, han crecido un 68% en la región esta Nochebuena, pasando de 22 a 37. Finalmente, los Bomberos de la Comunidad de Madrid han tenido que actuar en 16 incendios, un 57% menos que en 2024 con 37.

Ciudad de Madrid

En cuanto a la ciudad de Madrid, entre las 10 de la noche del 24 y las 8 de la mañana del 25 de diciembre, los sanitarios del SAMUR-Protección Civil han realizado un total de 373 intervenciones (353 en 2024): 19 intoxicaciones etílicas (52 en 2024) y 20 agresiones (41 en 2024), con 13 accidentes de tráfico, uno de ellos muy grave (un herido muy grave y dos leves en una colisión entre dos coches en la M-31). Cabe destacar el fallecimiento por agresión con arma blanca de un chico de 17 años durante una pelea multitudinaria en Puente de Vallecas y un hombre de 63 años en plena calle en Chamberí.

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han realizado 83 salidas (frente a las 108 de 2024) por actuaciones menores como 10 pequeños incendios en contenedores (20 en 2024) y 8 en viviendas (8 en 2024) y 16 rescates en ascensores (17 en 2024).

Por su lado, la Policía Municipal de Madrid han efectuado durante esta Nochebuena un total de 40 inspecciones a locales (259 en 2024), sin encontrar irregularidades de importancia. Un total de 30 han desembocado en infracciones, la mayoría por falta de documentación o por abrir fuera de horario.

Se han recibido hasta 276 quejas por ruidos en zonas residenciales y 28 en locales (293 en 2024), de las que 80 han resultado positivas. También se han realizado 196 actuaciones por consumo de alcohol en la vía pública.