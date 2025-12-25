Caos navideño en Chamartín: una avería detiene una hora la conexión con norte y levante

La mañana de este jueves, 25 de diciembre, día de Navidad, se ha visto alterada por una incidencia técnica en la estación de Madrid-Chamartín Clara Campoamor. Una avería en la infraestructura de ancho estándar (Alta Velocidad) ha obligado a interrumpir la circulación y ha afectado a diversos convoyes de Larga Distancia en una jornada de numerosos desplazamientos familiares.

La incidencia comenzó a reportarse alrededor de las 10:15 horas, cuando varios trenes de Alta Velocidad quedaron detenidos. Uno de los más afectados fue el tren AV 5071, que realiza el trayecto entre Valencia Joaquín Sorolla y León, el cual permaneció detenido en la vía I, en el tramo comprendido entre el Jardín Botánico y la propia estación de Chamartín.

Retrasos en cadena

Debido a la naturaleza de la avería, Adif informó de que los trenes de Larga Distancia y Alta Velocidad que operan en este eje sufrieron un retraso medio estimado de 25 minutos. La situación generó incertidumbre entre los viajeros que utilizaban el servicio en este día festivo de Navidad.

Circulación restablecida

Tras casi una hora de trabajos por parte de los equipos de mantenimiento, Adif ha confirmado a las 11:09 horas que la avería ha sido totalmente reparada. Con la resolución de la incidencia, se ha restablecido la circulación con normalidad, aunque la compañía ha advertido que los trenes irán recuperando gradualmente su frecuencia de paso habitual hasta absorber los retrasos acumulados durante la mañana.