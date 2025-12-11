Vox exige a Almeida indemnizaciones para los que achatarraron sus vehículos sin etiqueta ambiental antes de la moratoria

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Madrid ha exigido al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida (PP) una compensación económica para los ciudadanos que, ante las restricciones previas, se vieron obligados a achatarrar sus vehículos sin distintivo ambiental.

Esta demanda surge tras la aprobación inicial este jueves, 11 de diciembre, por parte de la Junta de Gobierno de una nueva prórroga que permite a estos vehículos circular por Madrid hasta el 31 de diciembre de 2026. El portavoz adjunto en el Congreso y concejal de VOX en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, calificó al alcalde Almeida de «mentiroso y trilero» por extender la moratoria a los coches sin etiqueta.

VOX cuestiona el efecto de las decisiones previas de la corporación municipal sobre la ciudadanía: «¿qué pasa ahora con los madrileños que se han visto obligados a achatarrar su vehículo por tu culpa Almeida?».

El partido reafirmó su oposición a la política de movilidad de la ciudad, utilizando un tono contundente: «¡Basta ya de trilerismo contra los madrileños!». Además, han instado al alcalde a «derogar de una vez el ilegal Madrid 360, como te han ordenado los tribunales gracias al trabajo de VOX».