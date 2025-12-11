El concejal de Hortaleza, David Pérez, ha presentado hoy el programa ‘Hortaleza, distrito saludable’, una estrategia integral diseñada por la junta municipal con más de 40 actuaciones en 2026, para convertir al distrito en un referente municipal en salud pública, bienestar comunitario y prevención. El concejal ha subrayado “el valor de Hortaleza como distrito de la salud”, gracias a sus 30 equipamientos sanitarios, más de 20 grandes parques, carriles bici, tres centros deportivos municipales y una red social y educativa consolidada, “además de una calidad del aire excepcional que ha contribuido a conformar este carácter saludable como seña de identidad”.

En el marco del plan ‘Hortaleza, distrito saludable’, se han programado más de 40 actividades dirigidas a población general, mayores, escolares y jóvenes, con 12 grandes campañas, talleres formativos, charlas especializadas, actividades comunitarias y materiales divulgativos, organizadas por los departamentos de Deportes, Educación y Familias y Servicios Sociales del distrito y la colaboración de Madrid Salud.

El concejal ha agradecido su participación a 27 centros educativos de ESO, 12 colegios públicos, cuatro centros de Educación Especial y centros de mayores, así como a la Unidad Distrital de Colaboración, que se integra como agente activo para aportar presencia territorial, proximidad vecinal y apoyo en la difusión del folleto ‘Hortaleza, distrito saludable’, con información sobre los recursos disponibles y recomendaciones oficiales de Madrid Salud.

Un programa transversal de prevención y promoción de la salud

Uno de los pilares del programa depende del Departemento de Deportes, que ha organizado ’12 meses de deporte y salud’ para 2026, una actividad deportiva al mes con jornadas abiertas, exhibiciones y talleres, donde se estima la participación de 7.000 vecinos.

Enero comenzará con la promoción de las artes marciales (judo/kárate) y le seguirán, cada mes, pickleball (febrero), pádel (marzo), salvamento acuático (abril), vóley playa + piscina (mayo), jornadas deportivas en las Fiestas de la Primavera (junio), duatlón familiar (julio), acceso gratuito a piscina (agosto), escalada (septiembre), two nets, nuevo deporte de raqueta con dos redes, (octubre), tenis y baloncesto (noviembre) y un Torneo 3×3 (diciembre).

El Departamento de Educación ha diseñado un programa de prevención y salud en 39 centros educativos, en los que los escolares recibirán charlas sobre nutrición, sueño, ejercicio, adicciones, medio ambiente, salud digital en el ciclo Stay Health; bienestar emocional y salud mental; mediación escolar y mejora de la convivencia, y por último, charlas a las familias de los centros de Educación Especial Araya, María Corredentora, Princesa Sofía y Aenilce.

Por último, los siete centros municipales de mayores de Hortaleza, que cuentan con más de 20.000 usuarios, verán reforzados sus talleres de ejercicio físico, fisioterapia preventiva, terapia ocupacional y yoga, así como charlas sobre nutrición, autocuidado, actividad física y prevención y la creación del Espacio Saludable en la revista Mayores de Hortaleza.