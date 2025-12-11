Madrid prorroga un año más la moratoria de acceso a los vehículos sin etiqueta medioambiental

La Junta de Gobierno ha aprobado, inicialmente, este jueves la modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, uno de los pilares fundamentales de la Estrategia de Sostenibilidad Madrid 360 para aplicar las medidas que más impacto tienen en la reducción de emisiones contaminantes en la ciudad, entre ellas, las zonas de bajas emisiones, según ha explicado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

El texto se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el próximo lunes 15 de diciembre y se abrirá un periodo de 30 días para someterlo a información pública. Una vez finalizado ese periodo y tras estudiar y dar respuesta a las alegaciones, se volverá a elevar a la Junta de Gobierno para su visto bueno y, posteriormente, se aprobará definitivamente en el Pleno municipal.

El nuevo texto consolida las zonas de bajas emisiones que contempla la ordenanza actual (las zonas de bajas emisiones de especial protección Distrito Centro y Plaza Elíptica), manteniendo las restricciones y excepciones que contemplaba a la circulación.

Los vehículos sin distintivo ambiental cuyos propietarios estén empadronados en la capital o dados de alta en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) podrán continuar circulando por el término municipal (Madrid ZBE) hasta el 31 de diciembre de 2026.

Críticas desde Más Madrid

Para la concejala de Más Madrid Esther Gómez, «la prohibición de circulación de los vehículos sin etiqueta por la Zona de Bajas Emisiones de Madrid lleva aprobado desde 2021, pero el Partido Popular se niega sistemáticamente a que entre en vigor. Años tras año, aprueban moratorias sin ningún fundamento sanitario ni ambiental».

El Gobierno de Almeida «tiene la desfachatez de poner como excusa que tenemos muy buena calidad de aire y que no pasa nada porque miles de los vehículos más contaminantes sigan circulando libremente por la ciudad. No sé de qué presume el Partido Popular con su gestión ambiental, porque a día de hoy Madrid no cumple con los valores que la nueva normativa europea de calidad del aire nos exige a partir de 2030 para proteger la salud de la población», denuncia.

Además, «tenemos un importante problema de contaminación por ozono que sigue ignorando el señor Almeida. Seamos claros, seguir permitiendo que estos vehículos circulen por Madrid beneficia únicamente a un 0,05% de la población. En cambio, perjudica la salud del 100% de los madrileños y madrileñas, usemos o no usemos el coche. ¿En qué mundo vive Almeida? Porque desde luego no en el Madrid real, donde miles de personas sufren problemas respiratorios agravados por la contaminación del tráfico».

«Esto ya es una tomadura de pelo, pero también es un retroceso deliberado en la protección de la salud pública, en anteponer los intereses de unos pocos a la salud de toda la ciudad. Lo que debe hacer este Ayuntamiento es avanzar decididamente en medidas de reducción del tráfico, no incentivar más humos y gases contaminantes en nuestras calles. Nuestro no más rotundo a esta medida delirante que solo sitúa al Partido Popular en la senda más reaccionaria y negacionista para contentar a sus amigos de la extrema derecha», ha concluido la edil de Más Madrid.