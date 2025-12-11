Nuevos cierres parciales en la L6 de Metro para la instalación de puertas de andén

La Comunidad de Madrid comenzará en enero de 2026 la instalación de las puertas de andén en las 28 estaciones de la Línea 6 de Metro. Se trata de la segunda fase del proyecto de automatización de la Circular, tras la finalización de las obras de remodelación integral del arco este, entre Legazpi y Moncloa por Avenida de América.

Así lo ha anunciado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, tras avanzar la presidenta Díaz Ayuso en la Asamblea regional la reapertura completa de la línea el sábado 20 de diciembre, 11 días antes de lo previsto.

En total, se intervendrá en los 70 andenes, que suman 6,4 kilómetros y con un coste de unos 100 millones de euros, con el objetivo de separar con estas puertas el espacio de espera de los viajeros, de la zona de circulación de los trenes, garantizando la entrada al vehículo sin ningún riesgo y de manera ordenada. Serán transparentes para poder tener visibilidad en todo momento y ofrecer una mayor sensación de amplitud.

Desde el punto de vista operativo, posibilitará aumentar la regularidad del servicio y la capacidad de transporte, evitando retrasos asociados a los usuarios e incrementando la velocidad de llegada de los convoyes para poner en circulación uno hasta cada dos minutos. Además, asegurará el bloqueo del acceso no autorizado a los túneles y preservará la limpieza de la zona de vías.

La adjudicación de la obra se hará en el último trimestre de este año y está previsto que los trabajos den comienzo el próximo mes de junio, junto con los de renovación integral de la vía que van a permitir automatizar la circulación de los trenes.

Metro de Madrid realizó un estudio de mercado en profundidad y un exhaustivo análisis de las peculiaridades y necesidades de los viajeros, con el objetivo de optar por la mejor solución, lo que finalmente se ha traducido en un diseño conceptual con importantes ventajas desde el ámbito de la accesibilidad e información al cliente.

Mejoras para el viajero

La instalación permitirá conocer el estado de cada una de las entradas a través de distintos colores, de forma que facilitará que el usuario sepa en cuál situarse para realizar el correcto acceso. Contarán también con serigrafías, barras de seguridad y elementos anti-atrapamiento y estarán construidas con componentes anti-vandálicos.

Este nuevo sistema aporta beneficios que trascienden la rapidez, ya que dispone de pantallas LED integradas con comunicaciones de utilidad y una respuesta entendible y visible, que mejora la conexión a la hora de acceder al vagón. Estarán en la parte superior de la infraestructura y la información ofrecida será, desde el tiempo de espera de los siguientes trenes, hasta un plano de Metro o avisos de incidencias.

Estas puertas de andén son un equipamiento complejo que implicará, no sólo la construcción física y la ubicación, sino la intervención en los montajes de señalización ferroviaria y de energía de la línea, así como en los de comprobación y comunicaciones con el Puesto de Control.

Cierre parcial de Metro

Estas puertas de andén se van a implantar por la noche y sin afectar al normal funcionamiento de la Línea 6 en el grueso de la jornada. Y desde el 7 de enero, la finalización del servicio se adelanta a las 23:00 horas, de domingo a jueves, mientras que viernes y sábados mantiene el horario habitual, coincidiendo con los tramos de mayor demanda.

Durante este periodo, al igual que ha sucedido en las dos fases en las que no ha permanecido operativa la Circular al completo, la compañía metropolitana garantizará la movilidad de los viajeros que utilizan la línea en esa franja con autobuses gratuitos que realizarán el recorrido en superficie entre las 23:00 y la 01:30 horas.