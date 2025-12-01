Un rosco de ‘Pasapalabra’ o un cubo con imágenes de las Cortes, retos por el 47º aniversario de la Constitución

La Comunidad de Madrid celebra el 47º aniversario de la Constitución Española con retos y concursos didácticos diseñados para que los alumnos de la región se acerquen y conozcan mejor la Carta Magna, que fue aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978. El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha asistido a algunas de estas actividades en el Conservatorio Profesional de Música Victoria de Los Ángeles y en el de Danza Carmen Amaya donde se han interpretado la obra Memoria y la coreografía Alcalá, respectivamente.

Al igual que en la Hispanidad, el Gobierno regional ha preparado distintos contenidos didácticos diseñados para utilizar durante esta semana en las clases de los centros. “Con estos materiales, los docentes pueden trabajar con los escolares en actividades que promueven la comprensión práctica de los derechos y deberes constitucionales, fomentando así una educación en valores y el compromiso con la democracia”, ha subrayado Viciana.

Por ejemplo, podrán realizar retos para conseguir su carné de Explorador de la Constitución; participar en un concurso en clase al estilo del programa televisivo de la época Un millón para el mejor; elaborar cubos infinitos con imágenes de las primeras Cortes, o jugar al rosco de Pasapalabra en el que la Carta Magna será la protagonista.

Además de las actividades lectivas, 688 colegios públicos incluyen en sus menús de esta semana platos típicos de las distintas regiones en sus comedores, que también acogerán dinámicas participativas destinadas a que los escolares participen de forma activa y conozcan un poco mejor la Carta Magna.