Una mujer grave tras ser atropellada en Avenida de América por un conductor que se ha dado a la fuga

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han logrado la detención del conductor de un vehículo que se ha dado a la fuga tras atropellar a una mujer esta tarde este lunes, 1 de diciembre, en el distrito madrileño de Chamatín.

La víctima, de 50 años de edad, ha resultado con heridas de consideración. El suceso se ha producido aproximadamente a las 12:15 horas en el cruce de la Avenida de América con la calle Cartagena.

La mujer fue atendida inmediatamente por sanitarios del SAMUR-Protección Civil. Presentaba un traumatismo facial y una fractura ortopédica en una pierna. Tras ser estabilizada por el equipo de emergencias, la víctima fue trasladada en estado grave al Hospital Gregorio Marañón para recibir atención médica especializada.

Fuga y captura

El automovilista responsable del impacto huyó del lugar del accidente. En su intento de escapada, el vehículo también colisionó con otros dos automóviles. Agentes de la Policía Municipal consiguieron interceptar y detener al conductor minutos después de la huida.

La Policía Municipal se ha hecho cargo de la investigación del incidente y de la elaboración del atestado. La investigación sigue abierta para esclarecer las circunstancias exactas del atropello y la posterior huida del conductor.