La Navideña convierte Plaza de España en un pueblo navideño con pista de hielo, un gran árbol y mercado artesanal

La Navideña regresa a la Plaza de España convertida en un auténtico pueblo de Navidad en pleno corazón de Madrid. Hasta el 11 de enero, el público podrá disfrutar de una pista de hielo natural de 600 m², un mercado artesanal con 32 puestos y una propuesta gastronómica inspirada en los mercados centroeuropeos.

Como gran símbolo destaca un árbol transitable de 12 metros con una puerta de madera que conduce a un pasaje de espejos, mientras que un espectáculo de luces transformará la percepción del espacio. Todo ello se acompaña de una ambiciosa programación cultural que llenará de música, luz y arte cada rincón, con actuaciones corales, pasacalles, espectáculos sobre hielo y propuestas para todos los públicos.

Organizada por Super 8 Entertainment, esta quinta edición se afianza como uno de los eventos más esperados del calendario navideño madrileño. La pasada edición superó los 1,1 millones de visitantes únicos y obtuvo un retorno en comunicación valorado en más de dos millones de euros, confirmando su impacto turístico, cultural y social.

La Navideña cuenta por quinto año consecutivo con el patrocinio de SANTALUCÍA, que reafirma así su compromiso con iniciativas destinadas a acompañar a las familias y brindarle momentos entrañables y divertidos. Su apoyo hace posible esta experiencia mágica que convierte la Plaza de España en el corazón de la Navidad.

Para Álvaro Martín, director de Super 8 Entertainment, la marca del grupo Super 8 especializada en ocio, cultura y entretenimiento, “esta nueva edición de La Navideña supone un salto cualitativo tanto en diseño como en programación cultural, ofreciendo actuaciones gratuitas todos los días para ciudadanos y turistas. Contaremos con todos los elementos que el público espera de Madrid: cultura, espectáculo, ocio, gastronomía, solidaridad, sostenibilidad y deporte. Todo ello envuelto en la más cuidada decoración que evoque la magia de la Navidad”.

UN GRAN PUEBLO DE NAVIDAD

La nueva edición de La Navideña invita a descubrir una experiencia inmersiva inspirada en los pueblos navideños centroeuropeos, pero reinterpretada con el encanto madrileño, con un árbol de Navidad transitable de 12 metros de altura y un espectáculo de luz y sonido llamado Spheria que transformará cada jornada en una cita única. Dentro del recinto se distribuyen 32 casetas donde los visitantes podrán encontrar decoración, joyería, complementos, regalos y productos tradicionales elaborados por artesanos locales y nacionales.

La pista de hielo natural, ampliada hasta los 600 metros cuadrados, se consolida como el gran punto de encuentro para disfrutar en familia. En este espacio tendrán lugar actuaciones corales, propuestas escénicas y diferentes espectáculos de patinaje artístico que potenciarán el espíritu festivo de la cita.

La zona gastronómica ofrece propuestas para todos los gustos, desde el icónico chocolate con churros de San Ginés hasta el clásico vino caliente Glühwein, junto a dulces navideños, algodón de azúcar y un área de take away. Entre sus espacios destaca el restaurante El Alpino, inspirado en las cabañas suizas, que combina un ambiente acogedor con mesas de distintas alturas y una carta de cocina tradicional.

La Navideña abrirá de lunes a viernes de 12:00 a 22:00 h, y sábados, domingos y festivos desde las 10:00 h. Los días 24 y 31 de diciembre, la pista de hielo permanecerá abierta hasta las 18:00 h y la zona de gastronomía hasta las 20:00 h, mientras que el 5 de enero la pista cerrará a las 18:00 h y la zona gastronómica a las 22:00 h. Las entradas para la pista de hielo están disponibles desde 9,50 € en taquilla y en lanavidena.com, con descuentos para grupos de 10 o más personas.

Un espectáculo de luces y sonido llenará de vida el recinto con una coreografía de color y música sincronizada que envolverá el gran árbol y las casetas principales a lo largo de toda la jornada. Esta puesta en escena se completará con pasacalles y actividades gratuitas para todos los públicos, además de un rincón dedicado a Papá Noel y la Cartera Real, que atenderán personalmente a los más pequeños para recoger sus cartas y tomarse fotografías.

UNA PROGRAMACIÓN CULTURAL PARA TODOS LOS PÚBLICOS

La Navideña refuerza su vocación cultural con una programación que combina música, teatro, circo y patinaje artístico, pensada para todos los públicos. Entre los momentos más destacados se encuentran las actuaciones del Coro Filarmonía de Madrid, con un centenar de voces que llenarán de música el recinto en cuatro citas muy especiales: el viernes 28 de noviembre, el domingo 7 de diciembre, el martes 23 de diciembre y el sábado 3 de enero, en horario de 21:30 h a 22:00 h. Reconocido por su trayectoria en el Auditorio Nacional y por proyectos como El Conciertazo (TVE), interpretará los grandes clásicos navideños en un formato sinfónico-coral único en la capital.

A estas citas se suma la participación del Coro de Hombres Gays de Madrid, una iniciativa cultural presente en ciudades como Nueva York, Londres, Berlín o Ámsterdam, que se incorpora a la programación con una selección de villancicos interpretados a capella. Sus actuaciones tendrán lugar los viernes 12 y 19 de diciembre y 2 y 9 de enero; los sábados 13 y 20 de diciembre y 10 de enero; y el domingo 4 de enero, siempre en horario de 21:00 h a 21:30 h.

El espíritu festivo continuará con el Christmas Parade, un pasacalle acompañado de un espectáculo de luz y sonido que recorrerá el recinto diariamente hasta el 6 de enero. Producido por la veterana compañía Ale Hop, este desfile llenará Plaza de España de personajes oníricos, acrobacias y humor visual. Los días 22 de diciembre (11:30 h) y 24 y 31 de diciembre (12:00 h) se celebrarán pases especiales en horario matinal, mientras que el resto de jornadas el desfile tendrá lugar de 20:00 h a 20:30 h.

La pista de hielo se convertirá en el escenario de varias propuestas artísticas. Entre ellas, el espectáculo protagonizado por Sara Hurtado, nueve veces campeona de España y referente internacional del patinaje artístico, que presentará una actuación creada especialmente para La Navideña. Sus funciones se podrán disfrutar los días 5, 6, 18, 20 y 27 de diciembre, así como el 2 y 10 de enero, en horario de 21:30 h a 21:50 h, combinando coreografía, técnica y un lenguaje artístico propio.

Dentro de esta programación sobre hielo se incorpora Acrobacias On Ice, una exhibición protagonizada por los patinadores españoles Miguel Martos e Inés Moudden. Esta propuesta, centrada en piruetas, acrobacias de alto nivel, saltos y secuencias sincronizadas, tendrá lugar los días 29 y 30 de noviembre; 12, 13, 14, 19, 21, 25, 26, 28 y 30 de diciembre; y 4, 9 y 11 de enero, siempre de 21:30 h a 21:50 h, llevando el componente acrobático y visual a la pista de hielo.

Completan la programación el espectáculo inmersivo ubicado en el centro del mercadillo, junto al gran árbol, abierto todos los días de 10:00 a 22:00 h, así como la Casa de Papá Noel, disponible hasta el 24 de diciembre, y el Rincón de la Cartera Real, del 26 de diciembre al 5 de enero, donde los más pequeños podrán entregar sus cartas de 12:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Los horarios actualizados de todas las acciones están disponibles en lanavidena.com

SOSTENIBILIDAD, INCLUSIÓN Y COMPROMISO SOCIAL

La Navideña consolida su compromiso con una Navidad sostenible, inclusiva y responsable. Este año se refuerza el uso de materiales reciclables en la decoración e incorpora medidas sostenibles junto a Ecoembes para una mejor gestión de residuos. Asimismo, el evento utiliza iluminación de bajo consumo y sistemas energéticos optimizados que reducen significativamente su huella ambiental sin renunciar a la espectacularidad visual que caracteriza al evento.

El proyecto mantiene su alianza con Fundación Raíces y el programa Empleo Conciencia, que brinda oportunidades laborales a jóvenes sin protección familiar y en situación de vulnerabilidad. Su incorporación a distintas áreas del evento permite adquirir experiencia profesional en un entorno real, impulsando su integración social y laboral. De este modo, La Navideña se consolida como un espacio que celebra la Navidad sin olvidarse de sus principios esenciales.

La Navideña se ha convertido en un evento emblemático del invierno madrileño, posicionándose como una de las grandes citas culturales y turísticas de la capital. Su impacto económico, compromiso social y atmósfera festiva la convierten, una vez más, en el plan imprescindible de esta Navidad en Madrid.