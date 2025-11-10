Premiados siete niños por plasmar con dibujos su «centro de salud ideal» en Madrid

La gerente asistencial de Atención Primaria, Rosario Azcutia, ha presidido, en el Salón de Actos del Centro de Salud Canal de Panamá, el acto de entrega de premios del II Concurso de Dibujo Infantil “Tu Centro de Salud Ideal”. Este certamen está organizado por la Comisión de Calidad Percibida y Humanización de la Gerencia, que coordina la médico y técnico Puri Magán.

En esta edición participaron más de cien menores, de entre 7 y 11 años, usuarios de los centros de salud de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de plasmar, a través de sus ilustraciones, cómo les gustaría que fueran los espacios del primer nivel asistencial. Se seleccionó un finalista por cada Dirección Asistencial, y todos ellos recibieron un premio, así como el reconocimiento de ver sus dibujos enmarcados y expuestos en sus centros de salud. El premio para los dos ganadores incluye, además, la redecoración de las salas de pediatría de sus centros de salud con las propuestas elegidas por ellos mismo.

El pequeño Santiago Gabriel Alfaro Horna, usuario del Centro de Salud San Martín de la Vega, obtuvo el primer premio con una animada y coloreada ilustración que refleja su visión ideal del centro sanitario con espacios grandes y según las edades del paciente. La gerente asistencial, Rosario Azcutia, le entregó el galardón acompañada por la pediatra del menor, la directora del centro, la jefa de equipo y profesionales de la Dirección Asistencial Sur, a la que pertenece dicho dispositivo.

El segundo premio fue para Alejandro Rodríguez Jiménez, del Centro de Salud Los Fresnos, en Torrejón de Ardoz, quien presentó un imaginativo dibujo con diversas salas de ocio, incluyendo una dedicada a animales. Recibió su distinción de manos de Azcutia, del director técnico de Obras, Mantenimiento y Servicios Generales, Marcó Gómez, de la directora asistencial enfermera de la Dirección Asistencial Este, Rosa Fernández y la pediatra de este centro de salud.

Como parte del premio, ambos niños seleccionaron el decorado con el que la Gerencia redecorará la sala de pediatría de sus respectivos centros: la de San Martín de la Vega con simpáticas imágenes de circo, y la de Los Fresnos con un paisaje náutico.

Los finalistas del concurso por Dirección Asistencial:

Dirección Asistencial Centro: Gonzalo Bermejillo Fernández, usuario del Centro de Salud Eloy Gonzalo (Madrid), recibió su diploma y premio de manos de profesionales del centro y de la dirección asistencial.

Dirección Asistencial Norte: Elia Salgado García, usuaria del Centro de Salud Ciudad de los Periodistas (Madrid), fue la finalista. Profesionales del centro y de la dirección asistencial entregaron el galardón.

Dirección Asistencial Sureste: Alejandro Cebrián Moreno, del Centro de Salud Valleaguado (Coslada), recibió el reconocimiento acompañado por profesionales del centro y responsables de la dirección.

Dirección Asistencial Oeste: Evan Fernández Vicente, usuario del Centro de Salud Castilla La Nueva (Fuenlabrada), fue el finalista. El premio fue recogido en su nombre por responsables de la dirección.

Dirección Asistencial Noroeste: Rodrigo Sánchez, del Centro de Salud Canal de Panamá (Madrid), resultó ganador.

Imaginación y humanización

El proyecto “Tu Centro de Salud Ideal” destaca la importancia de integrar la perspectiva infantil en la humanización de los espacios sanitarios, mediante un proceso participativo que otorga a los niños un papel activo en el diseño de entornos pensados para las personas.

Esta iniciativa empodera a los menores al permitirles influir en decisiones que afectan su entorno sanitario y a la vez garantiza que las mejoras en las áreas pediátricas sean visualmente atractivas y alineadas con sus preferencias. Al permitir que los ganadores elijan el diseño, el proyecto reafirma el compromiso con un modelo de atención centrado en el paciente.