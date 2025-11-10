Madrid, anfitrión esta semana de los Premios Europeos de Servicios Sociales 2025

El Ayuntamiento de Madrid será anfitrión esta semana de los Premios Europeos de Servicios Sociales 2025 (European Social Servicies Awards, ESSA) que, en su séptima edición, congregarán en la capital española a las voces líderes en el ámbito de la innovación social europea los días 13 y 14 de noviembre.

“Esta cita internacional permitirá al Consistorio visibilizar sus recursos pioneros de atención social y compartir buenas prácticas mediante las visitas de las delegaciones asistentes a distintos servicios municipales de referencia”, según el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, para quien este evento “es una oportunidad para conocer proyectos de otros países que puedan replicarse en Madrid y tener un impacto positivo en la calidad de vida de sus ciudadanos”.

Los premios son impulsados por la Red Social Europea (European Social Network, ESN), una organización sin ánimo de lucro fundada en el año 2000 y apoyada por la Unión Europea que funciona como plataforma de aprendizaje e intercambio de prácticas innovadoras en el ámbito social. Está integrada por 180 administraciones públicas (gobiernos nacionales, regionales y locales) y entidades de 35 países y el Ayuntamiento de Madrid es miembro desde 2019. En el marco de la red, cada año se organizan los Premios Europeos de Servicios Sociales, que reconocen iniciativas de excelencia en el área de los servicios sociales con enfoques de éxito.

Bajo el lema ‘Servicios Sociales: creando un cambio duradero’, la convocatoria de 2025 distinguirá proyectos que ofrezcan soluciones sostenibles a desafíos sociales arraigados. El Ayuntamiento de Madrid forma parte del comité de honor de esta edición, junto a los representantes de la Red Europea de Servicios Sociales. La gala de entrega de reconocimientos tendrá lugar el jueves 13 de noviembre, a las 18:00 horas, en la sede del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM).

A los premios concurren 70 proyectos de más de una veintena de países que compiten en diez categorías diferentes y el Ayuntamiento, además de ejercer como anfitrión, también asiste en calidad de finalista. Su proyecto de aplicación de la inteligencia artificial en la detección de la soledad no deseada en personas mayores ‘Paloma’ opta al galardón en la categoría de ‘Transformación digital y tecnología en servicios sociales’. A través de un asistente virtual inteligente, el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad contactó con más de 2.000 personas mayores de 75 años, detectando que un 30 % tenía un sentimiento de soledad no deseada. Tras identificar esta situación, más de 600 personas aceptaron iniciar un proceso de intervención social en recursos municipales, contribuyendo así a paliar esa situación.

Asimismo, el Ayuntamiento ha concurrido en otras ediciones a estos galardones. De hecho, en 2020 obtuvo el primer premio en la categoría ‘Prestación de servicios’, con un proyecto de alojamiento alternativo de emergencia para personas mayores solas frente al COVID-19. Además, fue finalista en la edición de 2022 con la Tarjeta Familias y en la de 2023 con el servicio de Teleasistencia Avanzada.

Visitas a centros municipales de referencia

La celebración de los Premios Europeos de Servicios Sociales incluye un programa de actividades de dos días, con sesiones de networking, mesas redondas y visitas a recursos sociales pioneros del Ayuntamiento de Madrid. Así, los representantes de gobiernos y entidades europeos podrán conocer el SAMUR Social, servicio referente en la atención ante emergencias sociales; el Centro de Acogida Beatriz Galindo, pionero en España en la atención de mujeres sin hogar víctimas de violencia de género, o el Centro Intergeneracional Ouka Leele, donde se fomentan la relación y convivencia entre jóvenes y personas mayores y el primero de estas características en Madrid.

Además, podrán visitar el Centro Municipal de Atención Integral Neurocognitiva (CMAIN) Doctor Salgado Alba, referente en toda España en la asistencia especializada a personas que han sido diagnosticadas con deterioro cognitivo a edad temprana; la Casa Familias Eduardo Dato, un centro innovador que reúne en un mismo equipamiento distintos recursos de atención a familias y a la infancia, y el Centro de Servicios Sociales Infante Don Juan, donde se atiende a personas en situación de vulnerabilidad y se tramitan prestaciones municipales.