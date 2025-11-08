Comunidad

La Policía busca a una mujer que lanzó café hirviendo a una trabajadora de McDonald’s

Una mujer está siendo buscada activamente por la Policía después de que fuera captada en video arrojando una bebida caliente a una trabajadora de un restaurante McDonald’s. El incidente, ocurrido a principios de semana, se originó a raíz de una disputa sobre un reembolso solicitado por la clienta.

Las imágenes del suceso, grabadas por las cámaras de seguridad del establecimiento ubicado en el condado de Saginaw, Michigan (EEUU), se difundieron ampliamente en redes sociales, mostrando el momento exacto de la agresión. La grabación muestra cómo la empleada recibe el impacto del líquido, aparentemente hirviendo, y reacciona con gritos de dolor. La empleada del local sufrió quemaduras leves como consecuencia del ataque.

El detective Russ Pahssen, de la policía local, confirmó que la presunta agresora fue rápidamente identificada por las autoridades. La alta difusión del video y la colaboración ciudadana resultaron claves para conocer su identidad. Las fuerzas del orden han emitido una orden de arresto en su contra y anticipan que enfrentará cargos por agresión grave.

A pesar de haber sido identificada, la mujer aún no ha sido localizada ni detenida, y las autoridades continúan los esfuerzos para su captura.

