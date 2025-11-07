Ciudad Lineal celebra su Festival de Jazz con una programación diversa y gratuita

Ciudad Lineal vuelve a vibrar con la trigésima edición de su Festival de Jazz, enmarcado en JAZZMADRID2025. Del 7 al 29 de noviembre, el Centro Cultural San Juan Bautista, espacio principal de este ciclo musical, así como los centros culturales La Elipa y Príncipe de Asturias y el Auditorio Carmen Laforet se convertirán en escenarios de 11 conciertos gratuitos. La concejala del distrito, Nadia Álvarez, ha asistido hoy a la actuación inaugural del ciclo, protagonizada por la cantante y compositora Lara Vizuete en el Centro Cultural San Juan Bautista.

Además, el cuarteto Verswings ha rendido homenaje a los crooners en el Centro Cultural La Elipa. En el Auditorio Carmen Laforet, el dúo Alma de Jazz, formado por Cristina Díaz en la voz y Carolina Loureiro al piano, ha presentado su espectáculo Memorias de Hollywood. El ciclo continuará mañana, sábado 8, en el Centro Cultural San Juan Bautista, con Juan Mesa & Alberto Medina, que presentan un diálogo sonoro: desde el timple canario, las chácaras, la guitarra y la flauta, hasta el piano contemporáneo de Medina.

El viernes 14, Amy Gaviria Quartet, liderado por la multifacética cantante y flautista Amanda Gaviria, sumergirá a los asistentes en un viaje musical con un reportorio tan clásico como universal desde el Centro Cultural San Juan Bautista. El sábado 15, el músico gallego Hilario Rodeiro se sube al escenario para ofrecer un concierto que combina el folclore y el jazz moderno, como si se tratara de una conversación entre el pasado y el presente.

El viernes 21, el grupo The Sunny Side Street Band, conformado por cinco músicos, presentará un espectáculo dinámico y envolvente con un toque fresco y contemporáneo en el Centro Cultural Príncipe de Asturias. Ese mismo día, en el Centro Cultural San Juan Bautista, Yris Mendez Quintet presenta Sabana adentro, un espectáculo en el que todo cobra vida gracias a irresistibles ritmos afrovenezolanos con claras influencias de jazz latino.

El sábado 22, en el Centro Cultural San Juan Bautista, tendrá lugar el espectáculo familiar Vagabluseando por una espina, un musical de blues en clave de clown. Para finalizar, el viernes 28, la clarinetista y saxofonista francesa Nathalie Braux presenta Wanderings, un viaje musical entre culturas en el Centro Cultural San Juan Bautista. En el mismo centro, el sábado 29, Pablo Martin Caminero y Daniel Garcia presentan RECITAL 2.0, una propuesta en la que sencillez y sabiduría van de la mano del virtuosismo y la emoción.

Todas las funciones serán a las 19:00 horas, excepto el espectáculo infantil Vagabluseando por una esquina, a las 18:00 h. El acceso será gratuito y libre hasta completar aforo. Las entradas pueden reservarse en los propios centros culturales a partir de las 10:00 h del día anterior a la celebración del concierto.