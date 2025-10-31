Más Madrid denuncia la reducción de la plantilla de EMT con 267 trabajadores menos

El grupo municipal de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, a través de su concejala Esther Gómez, ha denunciado la reducción de la plantilla de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid en la previsión presupuestaria para el año 2026.

La crítica surge tras la celebración del consejo de administración de la empresa, donde Gómez detalló el incumplimiento del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida respecto a las cifras de personal. Según la documentación examinada en el consejo de administración, la previsión de plantilla efectiva en 2025 era de 9.934 trabajadores.

Sin embargo, la concejala apunta que el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad estima que el año cerrará con solo 9.667 empleados, lo que implica una diferencia de 267 trabajadores menos de los inicialmente previstos. «Lejos de revertir esta situación», la previsión para 2026 es aún más baja, con un total de 9.655 trabajadores en el presupuesto de la EMT.

Esther Gómez subrayó que esta reducción es «inaceptable» en un contexto de «serios problemas de movilidad en la capital». La edil ha señalado que la ciudadanía enfrenta «colas interminables para acceder al autobús» y padece «trayectos que se alargan cada vez más para ir al trabajo, al médico o a clase». Además, ha alertado que la falta de personal se traduce en la «supresión de servicios», estimando que cada día dejan de circular alrededor de 100 autobuses por falta de conductores.

Ante esta situación, Más Madrid reclama que no se reduzca el personal de la EMT. El grupo de la oposición exige la contratación inmediata de los más de 300 conductores que se consideran necesarios para garantizar un servicio de transporte digno a la población, sin demoras.