‘El reclutador’: detenido en Madrid un hombre que simulaba ser policía en los servicios de inteligencia

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un hombre que simulaba ser agente de policía con destino en los servicios de inteligencia. Se valía de diversos complementos para dar veracidad a su papel, tales como, carné profesional, placa emblema y un arma simulada, así como de una serie de artimañas que daban realismo y credibilidad a su falsa labor policial.

Era una persona bastante conocida entre el personal que llegó a ganarse la confianza de la plantilla, haciéndose llamar “el reclutador” por sus labores de selección de personal para los servicios de inteligencia. Ha sido detenido como presunto responsable de un delito de usurpación de las funciones públicas, falsedad documental y tenencia ilícita de armas.

Adoptó el falso papel del “el reclutador” de los servicios de inteligencia

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de agosto cuando los agentes tuvieron conocimiento de que un hombre intentaba acceder al complejo militar haciéndose pasar por agente de policía. Este varón trató de identificarse mediante carné profesional y placa emblema en el control de acceso siendo denegada su entrada por sospechas sobre su veracidad.

Avanzadas las pesquisas, los agentes pudieron constatar que este individuo acudía de forma habitual a este cuartel. Había entablado relaciones personales con varios trabajadores, ganándose su confianza, de forma que nadie pudiera cuestionarle su falso papel policial. Para ello, se sirvió de varios efectos policiales y alardeaba de sus funciones dentro del servicio de inteligencia. Llegó a ser tan público que era conocido con el alias de “el reclutador” puesto que intentaba captar aspirantes para dicho servicio. Incluso realizó entrevistas y recibió el currículum de varios militares que querían formar parte de dicho centro.

Presumía de sus operativos policiales inventados

Para dar credibilidad a su personaje hablaba de sus viajes, manifestando encontrarse en diversos países y lugares en operaciones de gran relevancia en las que supuestamente participaba. En otras ocasiones, comentaba aspectos de su trabajo dentro de los servicios de inteligencia o de sus contactos institucionales. De forma habitual portaba un arma de airsoft con apariencia real y en una ocasión llegó a ofrecer un revolver a uno de los militares mostrándole fotografías del mismo.

Por satisfacción personal y creación de relaciones personales

Finalmente, el pasado día 25 de septiembre fue detenido portando entre sus efectos el carné profesional y la placa emblema fraudulentos, en unión a diverso material policial. Es presunto responsable de un delito de usurpación de las funciones públicas, falsedad documental y tenencia ilícita de armas, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.

Se ha podido constatar que el detenido no tiene ninguna adscripción con grupos criminales y los hechos no tienen ninguna vinculación ideológica o motivación política. No había constituido ningún peligro para las diferentes dependencias que frecuentaba y que su único fin era por satisfacción personal y creación de relaciones personales.