Un accidente múltiple en la M-45 (Villaverde) deja una mujer herida grave

Una mujer de 45 años de edad ha resultado herida con pronóstico grave a raíz de un accidente de tráfico múltiple que ha involucrado a tres vehículos en la autovía de circunvalación M-45, a la altura del kilómetro 12, en el distrito madrileño de Villaverde.

El aparatoso siniestro se ha producido a primera hora de la mañana de este viernes, 31 de octubre, cerca de las 06:30 horas, en el carril exterior de la vía. En la colisión se han visto implicados un camión, un autobús y un turismo.

La conductora del coche particular quedó atrapada y tuvo que ser liberada por efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Tras el rescate, el personal de SAMUR-Protección Civil le brindó atención médica en el lugar, diagnosticándole traumatismos de consideración en el tórax y la región lumbar.

Una vez estabilizada, la herida fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario 12 de Octubre, donde ingresó en estado grave. El suceso ha generado importantes retenciones en el tráfico matinal con la entrada a los trabajos.

La investigación para determinar las causas exactas del choque y la dinámica de los hechos ha quedado a cargo de la Guardia Civil, contando con la colaboración de la Policía Municipal de Madrid.

