JAZZMADRID celebra su llegada a los centros municipales sacando la música a la calle

El Festival Internacional JAZZMADRID 2025, organizado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, da la próxima semana un paso más en su expansión: el jazz se adentra en los grandes espacios culturales municipales y toma las calles al mismo tiempo. El festival reafirma así su vocación de proximidad y su compromiso con la ciudad, haciendo del jazz un lenguaje común que se escucha tanto en los auditorios como en los rincones más inesperados de Madrid.

Hoy subirá al escenario de la Sala Villanos la formación Freedonia, con su sonido contemporáneo que une jazz, pop y electrónica. El sábado 1 de noviembre, la joven voz de Nesrine comparecerá en esa misma sala para desplegar su jazz vocal con colores de soul y música árabe; a la vez que, en el Café Despertar, Jazz con sabor a club de Madrid en Vivo ofrece un doble pase del Raquel Vega Quartet. Terminará el fin de semana con Delvon Lamarr Organ Trio, que actuará el domingo 2 en el Teatro Jaime Salom de Parla con un repertorio marcado por una energía contagiosa. Un intenso fin de semana que sirve de antesala a lo que está por llegar.

Entre los conciertos más destacados de la semana próxima, el mismo lunes 3 de noviembre, el homenaje a Bebo Valdés se erige como una de las citas centrales. En el Teatro Albéniz tendrá lugar El Piano de Bebo, un tributo a uno de los grandes del siglo XX, que abarcará distintos lenguajes del jazz latino con el piano como eje.

JAZZMADRID llega a los centros municipales

El martes 4 de noviembre, la programación se instala con fuerza en los centros municipales: el primero en albergar los conciertos de JAZZMADRID 2025 será CentroCentro, donde Arturo Pueyo Quartet, a través de la iniciativa AIEnRUTa-Jazz, presentará una propuesta de jazz moderno en formato de cámara, que destaca por su escritura refinada y la frescura de su voz instrumental. Más tarde, en la Sala Villanos, actuará Joachim Cooder, cuyo carácter combina raíces rítmicas, jazz y folk con una sensibilidad contemporánea.

El miércoles 5 de noviembre, JAZZMADRID 2025 desembarcará en el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Primero, con el pasacalle que protagonizará la Barba Dixie Band, que, tras la buena acogida que tuvo en la pasada edición del festival, repite este año su paseo musical desde CentroCentro. Más tarde tendrá lugar el concierto de Victor Wooten & The Wooten Brothers, de la mano del Festival de Jazz de Zaragoza. Wooten es un virtuoso del bajo eléctrico reconocido con múltiples premios Grammy. Su presencia en este espacio municipal refuerza la idea de seguir acercando grandes nombres del jazz internacional al corazón de la ciudad.

Gracias a la colaboración con Villanos del Jazz, el jueves llegará también al teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa el dúo Gonzalo Rubalcaba & Hamilton de Holanda, que exhibirá una espléndida fusión entre el piano de jazz moderno y el bandoneón o cavaquinho brasileño, abriendo un diálogo fluido entre latitudes y sonoridades.

El viernes 7 de noviembre, de vuelta a CentroCentro, Iñaki Salvador presentará su proyecto de piano flamenco-jazz, mientras que en el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa el virtuoso guitarrista Julian Lage desplegará su estilo, que transita entre el jazz acústico, el folk y la improvisación libre.

CentroCentro acogerá el sábado 8 de noviembre al guitarrista austriaco Wolfgang Muthspiel, cuyo enfoque combina jazz contemporáneo y composiciones líricas refinadas. Esa misma noche, en el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, la joven y premiada vocalista neoyorquina Jazzmeia Horn, ganadora de un Grammy, abordará estándares del jazz con una voz potente y versátil.

La semana se cierra el domingo 9 de noviembre con una de las jóvenes bandas de las escuelas de música madrileñas: la Soler Jazz Band, que actuará en CentroCentro. Más tarde, el contrabajista Avishai Cohen, al frente de su quinteto, llevará su síntesis de jazz y folk mediterráneo al escenario del teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa.

Otros escenarios de la ciudad

En la Sala Villanos se sucederán los conciertos de Bilal, figura esencial del neo-soul; el multiinstrumentista Joachim Cooder, con su exploración entre folk y jazz de raíces; el argentino Dante Spinetta, con su propuesta de groove urbano; el virtuoso baterista Nate Smith y su fusión contemporánea; el trío británico Mammal Hands, con su inconfundible mezcla de jazz minimalista y electrónica ambiental; la DJ, productora y artista Octo Octa; Soichi Terada, con su directo que recrea de forma cautivadora temas clásicos y otros más recientes, y el pianista Joe Armon-Jones, una de las propuestas más destacadas de la nueva escena londinense.

Junto a ellos, el circuito de clubes y salas colaboradoras del festival acogerá propuestas en distintos formatos, desde jam sessions y tríos acústicos hasta proyectos de vanguardia que mantienen viva la esencia más libre y nocturna del jazz madrileño. Leo Minax y Germán Kucich estarán en Café Berlín; Flamenco de Cámara, con Pedro Ojesto, Edu Barbero y Mario Montoya, en el Tablao Flamenco Torero, dentro de Jazz con Sabor a Club; por su parte, Balthvs llenará la Sala Clamores de la mano de Villanos del Jazz.