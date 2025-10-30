Madrid desplegará 1.650 policías por Todos los Santos y Halloween

El Ayuntamiento de Madrid ha habilitado un amplio dispositivo para la festividad de Todos los Santos que incluye tanto la celebración de ese tradicional día (este sábado, día 1 de noviembre) como la cada vez más celebrada fiesta de Halloween (la noche de mañana, viernes 31), con la participación de varios servicios municipales: Policía Municipal de Madrid, SAMUR-Protección Civil, la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) y la empresa funeraria municipal Servicios Funerarios de Madrid (SFM).

La Junta de Gobierno ha sido informada hoy de este dispositivo por parte de la vicealcaldesa, delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inma Sanz, que ha explicado que se ha ido poniendo en marcha en los últimos días, gradualmente por parte de los diferentes servicios, y que se prolonga hasta el domingo día 2 con el objetivo de tratar de garantizar la máxima normalidad durante esta festividad.

Policía Municipal de Madrid despliega en la capital a un total de 1.650 agentes municipales a lo largo de estas jornadas festivas, además de estar prevenidos los policías municipales del servicio ordinario por si se precisara aumentar algún servicio. En primer lugar, se reforzará con más de 900 policías municipales la vigilancia de los cementerios de la capital para garantizar la movilidad en sus inmediaciones y accesos y la seguridad entre los asistentes, así como para evitar la venta ambulante de flores y plantas en sus alrededores.

Este despliegue se nutre con los agentes de las comisarías integrales de distrito y de la Comisaría Central de Seguridad y, en los dos grandes cementerios municipales (La Almudena y Sur Carabanchel), con la ayuda de los drones de la Sección de Apoyo Aéreo.

Noche de Halloween

Durante la tarde-noche de mañana, viernes 31, Halloween, Policía Municipal inspeccionará los locales de ocio y las fiestas previstas por esta celebración con un refuerzo de unos 225 agentes, destinados principalmente a controlar los aforos establecidos, la presencia de menores de edad y los horarios de cierre. Además, se desplegarán controles de alcohol y drogas.

Policía Municipal también vigilará estos días los autobuses de EMT Madrid para evitar posibles actos vandálicos como el lanzamiento de huevos y de otros objetos, puesto que suponen un riesgo para la seguridad del tráfico y de los usuarios de los autobuses. Este operativo contará con 380 agentes, especialmente mañana, día 31. Esta prevención se completa con el Servicio de Agentes Tutores, que un año más se ha dirigido a los centros educativos de los diferentes distritos para concienciar a los adolescentes y jóvenes —especialmente de Secundaria— sobre las consecuencias de llevar a cabo actos vandálicos y agresiones amparadas por supuestas bromas durante esta fiesta.

Los sanitarios de SAMUR-Protección Civil, por su parte, también reforzarán su dispositivo ordinario para la fiesta de Halloween. Así, la tarde-noche de mañana su operativo contará con 18 unidades más (en concreto con ocho ambulancias básicas, dos ambulancias avanzadas y ocho unidades de primera respuesta -UPR-) y un mando, que se sumarán al operativo normal, además de reforzarse la central con tres operadores más.

Ampliación del horario en los cementerios municipales

Servicios Funerarios de Madrid, la empresa funeraria municipal, por su parte, mantendrá el horario ininterrumpido de los grandes cementerios de la ciudad estos días (desde el pasado lunes, día 27, y hasta el domingo 2 de noviembre, ambos incluidos). Así, los cementerios de Nuestra Señora de la Almudena, Civil, Hebreo y Sur Carabanchel mantienen un horario de 8:00 a 18:30 horas.

El resto de los cementerios municipales (Fuencarral, El Pardo, Vallecas, Canillas y Aravaca) abren toda la semana en su horario habitual de 10:00 a 17:00 h y amplían dos horas (desde las 8:00 h) el día de Todos los Santos. Los cementerios más pequeños, por su parte, que habitualmente solo abren dos días a la semana (Cristo de El Pardo, Canillejas, Barajas y Villaverde), lo harán durante toda la semana en ese mismo horario (10:00 a 17:00 h), adelantando su apertura a las 8:00 h el día 1 de noviembre.

Servicios Funerarios de Madrid, como cada año, reforzará su servicio de limpieza, vigilancia de las instalaciones y jardinería y ampliará el horario de las oficinas de La Almudena y Sur Carabanchel.

Conciertos, visitas guiadas, ‘Árbol del Recuerdo’ y ambulancias

Con motivo de Todos los Santos, la empresa funeraria municipal dedica por segundo año una semana completa a los difuntos, con una programación especial en varios cementerios municipales, con actividades gratuitas como conciertos y visitas guiadas.

Las visitas guiadas se celebran en el cementerio de Nuestra Señora de La Almudena (el mayor de la capital y uno de los espacios funerarios más emblemáticos de Europa, que este año además conmemora su centenario), en el Civil y el Hebreo, desde el pasado lunes y hasta el domingo día 2, excepto el día 1. Sus entradas se obtienen gratuitamente en la web de la funeraria municipal.

En esa misma web se pueden descargar entradas para asistir a los diferentes conciertos de difuntos ‘Piano y Candelas’ en el de La Almudena. Así, a la luz de las velas, en la capilla del camposanto recientemente restaurada, este año se celebran en cuatro pases a lo largo de mañana (viernes 31) y pasado mañana (sábado 1), con conciertos cada uno de esos dos días a las 19:30 h y a las 21:00 h centrados este año en piezas de Ludovico Einaudi.

El 1 de noviembre, además, entre las 11:00 h y las 17:00 h estará a disposición de las personas que visiten los cementerios Sur Carabanchel y La Almudena un ‘Árbol del Recuerdo’ donde colgar mensajes en recuerdo de sus seres queridos.

Los sanitarios y voluntarios de SAMUR-Protección Civil también se desplegarán preventivamente en los grandes cementerios municipales (La Almudena y Sur Carabanchel), con un recurso sanitario en cada uno de ellos, para atender posibles incidencias el Día de Todos los Santos.

Más servicio de EMT Madrid

La Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid), por su parte, ha programado como cada año un incremento del servicio y ha activado servicios especiales por Todos los Santos, reforzando desde el pasado fin de semana y hasta el próximo domingo sus servicios en ocho líneas (seis líneas regulares y dos servicios especiales) que conectan con los principales cementerios de la capital, ante el aumento de la demanda durante estos días.

Así, EMT Madrid ha incrementado su servicio de las líneas 25 (Plaza de España-Casa de Campo), 106 (Manuel Becerra-Vicálvaro), 108 (Oporto-Cementerio de Carabanchel), 110 (Manuel Becerra-Cementerio de La Almudena), 113 (Méndez Álvaro-Ciudad Lineal) y 118 (Embajadores-La Peseta). Además, ha activado los servicios especiales Plaza Elíptica-Cementerio Sur y Plaza de Castilla-Cementerio de Fuencarral.

EMT Madrid ha planificado estos refuerzos en función de la demanda para estos días, siendo el 1 de noviembre la jornada con mayores incrementos del servicio con la incorporación de hasta 12 autobuses de refuerzo en las líneas convencionales y de cinco autobuses en los dos servicios especiales durante el horario de mañana.