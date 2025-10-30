Sorprendida una pasajera con 6 kg de cocaína en relojes en el Aeropuerto de Madrid-Barajas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el Aeropuerto de Madrid-Barajas a una mujer de unos 35 años de edad que transportaba en su equipaje dos relojes que ocultaban más de seis kilogramos de droga, siendo detenida como presunta responsable de delito contra la salud publica.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de octubre, cuando agentes del Grupo Operativo de Estupefacientes destinados en el aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas, realizaron un control sobre el equipaje de una viajera procedente de un vuelo del país sudamericano de Colombia.

Junto con sus enseres personales, portaba dos relojes de pared de unos 23 centímetros de diámetro que desprendían un fuerte olor químico. Tras realizar el pertinente narcotest, se confirmó que dichos relojes ocultaban cocaína.

Por estos hechos, esta mujer de unos 35 años de edad fue detenida como presunta responsable de delito contra la salud publica, siendo puesta a disposición de la autoridad judicial competente.