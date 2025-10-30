Asalto de película a una tienda de lujo en el centro de Madrid: una banda de delincuentes ha llevado a cabo un robo con fuerza en la madrugada de este jueves, 30 de octubre, teniendo como objetivo la tienda de artículos de lujo LOUÉ.

Los asaltantes regresaron al establecimiento, ubicado en el número 12 de la calle de la Virgen de los Peligros, en pleno Centro de la capital (entre Gran Vía y Alcalá), a las 3 de la madrugada, apenas un día después de haber ejecutado un intento fallido la noche anterior. En esta ocasión, con mayores refuerzos, lograron perpetrar el robo.

Operación planificada: corte de tráfico y botín millonario

La operación criminal fue audaz: los implicados utilizaron sus vehículos para cortar la circulación de la calle Virgen de los Peligros. Llegaron en tres vehículos, uno de los cuales era un Land Rover que, posteriormente, ha sido localizado por las autoridades fuera de la Comunidad de Madrid.

Para acceder a la tienda, los ladrones forzaron la verja metálica de seguridad y rompieron el escaparate. Una vez dentro, se apoderaron de un botín de la marca exclusiva LOUÉ, compuesto por 20 bolsos y un par de zapatillas, todo ello valorado en miles de euros.

Los hechos fueron presenciados por un joven que circulaba en patinete, quien procedió a alertar a la policía. No obstante, los miembros de la banda consiguieron huir rápidamente del lugar. Las fuerzas de seguridad han iniciado la búsqueda activa de los responsables de este asalto.