‘Cantimplora’, ‘pera gigante’ o ‘big max’: el Botánico de Madrid expone al público su gran variedad de calabazas

El Real Jardín Botánico (RJB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) expone, por tercer año consecutivo, su exposición de calabazas para disfrute de los visitantes. Este fruto da la bienvenida al otoño siendo, comestible o decorativo, originario de América (Cucurbita) y de África (Lagenaria), aunque su cultivo está muy extendido por otras zonas del mundo.

Por tercer año consecutivo, delante del invernadero Santiago Castroviejo, ya se puede visitar “Calabazas”, una exposición de este fruto que se ha convertido ya en una muestra clásica de esta época otoñal en Madrid. Se trata de una selección de cerca de una treintena de cultivares distintos realizada por la Unidad de Jardinería y Arbolado del RJB-CSIC, prácticamente igual que la anterior temporada.

La muestra se concibe con fines divulgativos y educativos porque según explica Eustaquio Bote, el técnico de jardinería y responsable del huerto que ha realizado la selección de las calabazas, “lo que pretendemos es que los visitantes observen mejor este fruto, vean su riqueza de colores, formas y variedades, que conozcan algunas de sus características y también que el público infantil aprenda cosas de su cultivo que va más allá de la fiesta de Halloween que se celebra en estos días por lo que les animamos también a que visiten nuestro huerto de donde proceden estos ejemplares”.

Los visitantes van a poder disfrutar de cultivares tan curiosos y singulares como ‘Big Max’, ‘cabello de ángel’, la clásica ‘calabaza de Halloween’ o la tradicional y querida ‘calabaza del peregrino’, a la que los más pequeños, cuando la contemplan, bautizan cariñosamente como “cantimplora” o “pera gigante”. Igualmente repiten presencia, ejemplares de dos géneros y especies diferentes, calabaza Luffa, conocida como ‘esponja’, y de Telfairia occidentalis (calabaza costillada o acanalada).

Conoce mejor la calabaza

La calabaza, que el director de cine José Luis Cuerda (1947-2020) hizo famosa en la película Amanece, que no es poco, un clásico del cine español, es una herbácea rastrera, de la familia de las cucurbitáceas. Generalmente esférico, de corteza gruesa y carne pulposa con multitud de semillas, tiene un 90% de agua, muy pocas grasas y azúcares. Entre las especies y sus diversos cultivares encontramos prácticamente todos los colores: rojo, verde, amarillo, negro, gris, blanco o naranja, sucediendo de igual manera con las formas: de botella, alargada, redonda, lisa o rugosa.

Se clasifi­can, según su uso, en comestibles (para humanos y ganado) y ornamentales. Las plantas cuyo fruto es comestible son anuales. Normalmente se emplean en cremas, guisos, potajes o guarnición. La variedad, de color blanco con dibujos verdes y forma esférica más o menos alargada, se la conoce como ‘Confi­tera de Cidra’. Y con su pulpa se prepara el famoso elemento culinario cabello de ángel.

La exposición “Calabazas” se puede ver en el Real Jardín Botánico durante las próximas semanas hasta que los ejemplares seleccionados ya no estén en condiciones de ser expuestos. Además, estas mismas variedades pueden apreciarse en el huerto del Jardín.

Información práctica