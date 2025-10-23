Madrid pone en servicio un paso peatonal inteligente en la zona del soterramiento de la A-5

El Ayuntamiento de Madrid pondrá en funcionamiento este viernes un nuevo paso peatonal inteligente en las proximidades de la calle de Villagarcía, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y facilitar el tránsito peatonal en la zona afectada por las obras de soterramiento de la A-5, enmarcadas en el proyecto del Paseo Verde del Suroeste.

El anuncio lo ha hecho la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada este jueves, tras la información presentada por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

El nuevo cruce aprovecha la regulación semafórica existente en el enlace de Batán, donde ya se controlan los movimientos de los vehículos. La fase peatonal se integrará en este sistema semafórico, optimizando la gestión del tráfico y reforzando la seguridad de los peatones sin afectar significativamente a la circulación.

Esta actuación permitirá reforzar las conexiones peatonales entre ambos márgenes de la A-5, facilitando el acceso directo entre los barrios de Batán, Lucero y Campamento, además de mejorar la comunicación con zonas verdes, paradas de transporte público, centros educativos y equipamientos municipales situados en el entorno.

El paso peatonal estará regulado por un sistema de semaforización con cámaras de inteligencia artificial que detectan y cuantifican el número de peatones. El sistema adaptará los tiempos de espera de peatones y vehículos a la demanda de uso del cruce, por ejemplo, reduciendo el tiempo de espera de los peatones cuando sea necesario.

También se reforzará la iluminación en el punto de cruce para mejorar la visibilidad de los peatones. Esta actuación se enmarca en las medidas del plan de movilidad por las obras del soterramiento de la A-5 del Área de Urbanismo, Medio ambiente y Movilidad.